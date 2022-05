Allisson Lozz reveló cómo fue que sus fans la engañaron luego de que dejó la actuación

Allisson Lozz ha sido engañada en más de una ocasión por supuestos fans. Así lo dio a conocer recientemente a través de sus redes sociales, en donde relató con detalle qué es lo que hacían algunos de seguidores para acercarse a ella y las medidas que adoptó para no volver a pasar por estas situaciones.

La ex actriz se hizo de gran popularidad a una corta edad gracias a su participación en telenovelas infantiles como ‘Alegrijes y Rebujos’ y ‘Misión S.O.S.’. Esta siguió en su adolescencia, con producciones como ‘Al diablo con los guapos’ y ‘En nombre del amor’, por lo que muchos auguraban un gran futuro para la joven.

No obstante, su carrera dio un giro radical, pues de un día a otro, se alejó de los foros de grabación, las cámaras y los espectáculos en general.

Allisson Lozz prefiere olvidar su tiempo como actriz

La ex estrella de televisión ha explicado en varias ocasiones que no disfrutó en lo mínimo su paso por los sets de televisión.

El pasado abril incluso aseguró que en ese periodo de su vida:

“Sufrí muchos gritos, muchos malos tratos, la gente ahí era muy cruel, muy muy cruel y yo me sentía bien sola, muy abandonada”.



Por ello, decidió llevar una más hogareña (es esposa y madre de dos niñas) y completamente alejada de los reflectores. Además, se dedica a la venta de maquillaje por catálogo. Debido a que alcanzado niveles altos dentro de la empresa que representa, se ha posicionado como una ‘influencer’ y, de alguna manera, regresó al ojo público.

Sin embargo, balancear su antigua fama con su actual trabajo no ha sido sencillo e, incluso, ha provocado que algunos admiradores de sus telenovelas le mientan y se acerquen a ella con farsas: así lo contó.

Allison Lozz contó cómo la han engañado algunos fans

El pasado 9 de mayo, la ex actriz dedicó sus historias de Instagram a responder algunas preguntas que sus seguidores le hicieron llegar. Una de estas fue si se tomaría fotografías con un admirador de sus logros como vendedora de maquillaje y no de su pasado como actriz.

Ante esto, Allisson Lozz relató que, en algunos eventos de la marca para la que trabaja, se le acercaban personas para pedirle un retrato y que ella “ingenuamente creía que era por mis logros actuales”, pero terminó por darse cuenta de que en realidad la buscaban por su "vida pasada".

Por ello, decidió ya no tomarse retratos en este tipo de reuniones.

“Me voy a tomar fotos con quien admire lo que soy ahora”, sentenció.



De igual manera, reiteró que:

“Tiene más de 11 años que no me tomo fotos con nadie que me encuentre en la calle o así, porque yo ya no quiero ser artista, además, estoy conviviendo con mi familia, con mis amigos (en el momento en el que se las piden)”.