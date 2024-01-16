Forma Física y Ejercicio

Alicia Villarreal responde a quienes la critican por su peso: "Me cansé de estar a dieta"

Alicia Villarreal habló tajante y dio respuesta a quienes la señalan por su figura. Recordó que desde hace dos décadas la han señalado con adjetivos como "cachetona".

Alicia Villarreal hizo frente a las críticas y cuestionamientos que algunos le han hecho sobre su peso.

La cantante ha sido objeto de señalamientos respecto a su físico desde hace tiempo y ahora responde ante ellos.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre su peso?

La artista mexicana fue cuestionada sobre este tema en una entrevista que fue presentada en 'Venga la alegría' este martes 16 de enero.

"Yo ya estoy en una edad en la que, de verdad, ya no me importa eso", dijo sobre su figura y lo que se menciona sobre ella.

" Ya me cansé de estar a dieta, ya me cansé de hacer todo tipo de ejercicio", confesó tajante, "ya rebaso todo eso".

Destacó que "hoy es más difícil" hacer frente a las críticas sobre su cuerpo "por las redes sociales", aunque ella ha tenido que afrontar los señalamientos desde antes.

"Cuando a mí me tocó, me tocó muy duro yo apenas tenía 15 días de que había nacido (su hija Melanie) y entonces era de: 'Sí, cachetona, ¿otra vez embarazada?'", recordó sobre lo que le decían alrededor de abril de 1999 cuando nació su primogénita.

"¡Pues si todavía sigo en 40 días (de la cuarentena postparto)!", rememoró sobre lo que acontecía.

" Viví una época complicada, difícil, de mucha competencia", contó.

Pero ahora parece echar por la borda lo que se pueda decir sobre ella.

A principios de noviembre de 2021 ya había mencionado que " no tenía ganas de hacerse cirugías" para buscar transformar su cuerpo.

"La verdad no soy muy dada a ponerme botox o inyectarme cosas, me da un poco de miedo y de temor. No me puedo quitar mis expresiones, porque al cantar no puedo estar sin expresión”, dijo en 'Todo para la mujer'.

