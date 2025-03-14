Actor de ‘Locura de Amor’ padece enfermedad incurable: revela “días muy malos”

Video Adriana Nieto se casó por segunda vez y bailó el tema de ‘Locura de amor’ (la telenovela que abandonó)

Alejandro Ibarra, actor de ‘Locura de Amor’, se sinceró sobre la enfermedad incurable que padece y que le fue diagnosticada cuando solamente tenía 20 años.

Aunque el intérprete de 51 años mantuvo en secreto por años su diagnóstico, en una reciente entrevista con el programa ‘Hoy’ reveló que, aunque su enfermedad neurológica no tiene cura, la disfonía espasmódica que padece muchas veces no le permite “comunicarse”.

PUBLICIDAD

“Es muy simple. Tengo una enfermedad neurológica que afecta las cuerdas vocales, es para siempre, no se va a quitar”, admitió el 11 de marzo.

“No me voy a morir por eso, estoy bien, pero a veces tengo días muy buenos donde puedo comunicarme y hay días que los tengo muy malos, pero ahí voy, la llevo, pero no se va quitar”, agregó.

El actor explicó que debido al padecimiento que tiene ha tenido que someterse a un doloroso tratamiento con inyecciones de bótox, las cuales han servido para mejorar sus problemas de comunicación.

“Ya tengo 20 o 25 años con esta enfermedad. Va aumentando con el tiempo, pero este tratamiento de bótox me ayuda a mejorarlo”, declaró sin dar más detalles.

Alex Ibarra fue diagnosticado con disfonía espasmódica a los 20 años. Imagen Mezcalent

¿Qué es la disfonía espasmódica, enfermedad que padece Alex Ibarra?

De acuerdo con información de National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, la disfonía espasmódica o distonía laríngea, es un trastorno neurológico que afecta los músculos de la voz de la laringe.