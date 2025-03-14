Famosos

Actor de ‘Locura de Amor’ padece enfermedad incurable: revela “días muy malos”

El actor Alex Ibarra reveló detalles de la enfermedad neurológica que padece y que muchas veces no le permite “comunicarse” con sus seres queridos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Adriana Nieto se casó por segunda vez y bailó el tema de ‘Locura de amor’ (la telenovela que abandonó)

Alejandro Ibarra, actor de ‘Locura de Amor’, se sinceró sobre la enfermedad incurable que padece y que le fue diagnosticada cuando solamente tenía 20 años.

Aunque el intérprete de 51 años mantuvo en secreto por años su diagnóstico, en una reciente entrevista con el programa ‘Hoy’ reveló que, aunque su enfermedad neurológica no tiene cura, la disfonía espasmódica que padece muchas veces no le permite “comunicarse”.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Elizabeth Álvarez en lágrimas al hablar en TV de los hijos que tiene con Jorge Salinas: esto dijo
0:56

Elizabeth Álvarez en lágrimas al hablar en TV de los hijos que tiene con Jorge Salinas: esto dijo

Univision Famosos
Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?
0:46

Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?

Univision Famosos
Shakira y Béele hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera
2 mins

Shakira y Béele hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera

Univision Famosos
Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina ventila que ellos “siguen llevando una relación amorosa”: detalles
0:53

Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina ventila que ellos “siguen llevando una relación amorosa”: detalles

Univision Famosos
En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer
1:02

En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer

Univision Famosos
Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar
2 mins

Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Hija del ‘Potrillo’ reacciona al polémico beso de su abuela con su hermano: “Házme el favor”
1:00

Hija del ‘Potrillo’ reacciona al polémico beso de su abuela con su hermano: “Házme el favor”

Univision Famosos
Ale Capetillo muestra el lujoso regalo que le dio Biby Gaytán cuando abandonó su hogar
0:58

Ale Capetillo muestra el lujoso regalo que le dio Biby Gaytán cuando abandonó su hogar

Univision Famosos
Sabine Moussier es diagnosticada con enfermedad incurable: le causa “un dolor terrible”
2 mins

Sabine Moussier es diagnosticada con enfermedad incurable: le causa “un dolor terrible”

Univision Famosos

“Es muy simple. Tengo una enfermedad neurológica que afecta las cuerdas vocales, es para siempre, no se va a quitar”, admitió el 11 de marzo.

“No me voy a morir por eso, estoy bien, pero a veces tengo días muy buenos donde puedo comunicarme y hay días que los tengo muy malos, pero ahí voy, la llevo, pero no se va quitar”, agregó.

El actor explicó que debido al padecimiento que tiene ha tenido que someterse a un doloroso tratamiento con inyecciones de bótox, las cuales han servido para mejorar sus problemas de comunicación.

“Ya tengo 20 o 25 años con esta enfermedad. Va aumentando con el tiempo, pero este tratamiento de bótox me ayuda a mejorarlo”, declaró sin dar más detalles.

Alex Ibarra fue diagnosticado con disfonía espasmódica a los 20 años.
Alex Ibarra fue diagnosticado con disfonía espasmódica a los 20 años.
Imagen Mezcalent

¿Qué es la disfonía espasmódica, enfermedad que padece Alex Ibarra?

De acuerdo con información de National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, la disfonía espasmódica o distonía laríngea, es un trastorno neurológico que afecta los músculos de la voz de la laringe.

“La disfonía espasmódica hace que la voz se interrumpa durante el habla y puede hacerla sonar tensa, forzada o velada. En algunas personas, las interrupciones ocurren después de unas pocas oraciones. En casos más graves, pueden ocurrir espasmos en cada palabra, lo que hace que el habla sea muy difícil de entender”.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD