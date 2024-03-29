Alessandra Rosaldo sufrió crisis de salud por la menopausia: así supo que padecía enfermedad crónica

Video Aislinn Derbez ventila la promesa que Eugenio le hizo y que afectó la relación con Alessandra

Después de haber logrado su anhelado sueño de convertirse en madre, Alessandra Rosaldo enfrentó una fuerte crisis de salud que la llevó a pensar que su vida estaba en peligro.

La vocalista de Sentidos Opuestos compartió abiertamente los cambios que experimentó en su cuerpo durante un periodo de cinco años, lo que la llevó a un estado de "colapso".

“En cinco años viví todo; embarazo, lactancia, maternidad, perimenopausia, menopausia, postmenopausia, cómo no iba yo a colapsar. Todo el viaje hormonal de las mujeres lo viví en cinco años, entonces claro, se me fue juntando una cosa tras otra, tras otra…”, contó el pasado 28 de marzo en ‘La Magia del Caos’, podcast de su hijastra, Aislinn Derbez.

“Así como te digo que la lactancia, la maternidad y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, te puedo decir que la menopausia es lo peor que me ha pasado en la vida…”, agregó la cantante.

Se sintió completamente perdida

Aunque su situación fue principalmente física, la esposa de Eugenio Derbez tuvo dificultades para comprender lo que estaba sucediendo en su organismo. Fue después de una crisis de salud que finalmente entendió el magnitud del problema.

“La menopausia como yo la viví tiene mucho que ver con lo descuidada que estaba yo desde mucho antes… Yo creo que mi menopausia tan fuerte, tan fea, tan terrible, fue mucha consecuencia de mis malos hábitos y de mi propio abandono de muchos años atrás… En mi caso, yo llevaba mucho tiempo sin cuidarme, sin tomar suplementos y eso provocó que mis cambios hormonales fueran terribles. Empecé, de un día a otro, con 10 kilos más de peso… dolores de cabeza insoportable, caída de pelo, resequedad en la piel”, explicó.

Un ataque de pánico la hizo creer que le estaba dando un infarto

“Empecé con arritmias. De repente yo sentía en la noche que me iba a dar un infarto. Se me adormecía mucho el brazo izquierdo y a veces la pierna, pero siempre el lado izquierdo”, continuó.

Alessandra Rosaldo describió cómo un inusual “cosquilleo” la alertó sobre su entrada en la menopausia, aunque inicialmente minimizó la situación.

“Solo una vez me ha dado un ataque de pánico… Me daba el cosquilleo y a veces se quitaba (…) Era de noche y cada vez me daba más fuerte al punto de tener dormido el brazo hasta el hombro (…) Se me ocurre ‘googlear’ y comencé a pensar que me iba a dar un infarto. En el pánico, alcancé a despertar a tu papá para decirle ‘no me siento bien’, me paro, se me empieza a mover todo y me desvanecí… perdí el conocimiento (…) por el ataque de pánico”, contó.

“No me estaba dando nada, todo fue por el ataque de pánico de lo que leí que me iba a dar… Me llevaron al hospital y todo estaba perfecto… fue un ataque de pánico, pero ese fue uno de los síntomas con los que después me acostumbre a vivir… Yo todavía no entendía lo que me estaba pasando (…) No me caía el 20, uno por ignorancia, desinformación y por soberbia”, enfatizó la intérprete de 52 años.

Así supo que padecía enfermedad crónica

Por último, la artista habló sobre el momento en que recibió el diagnóstico de hipertensión, una enfermedad crónica que se desarrolló y que descubrió durante la etapa de la menopausia.

“Así estuve mucho tiempo, años sin tratarme… viviendo con mis síntomas, hasta que colapsé cuando se me empezó a subir la presión todos los días”, relató.