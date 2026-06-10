Alejandro Fernández

¿Alejandro Fernández está enfermo? Él responde tras imágenes virales de su lengua ‘verde’

El cantante fue puntual al compartir cómo está su salud luego de que se especulara que padecía un mal de la garganta. Él interpretará el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Alejandro Fernández pone alto a las especulaciones del color de su lengua tras hacerse viral

Alejandro Fernández aclaró si padece alguna enfermedad a días de que sus fanáticos se preocuparan por su estado luego de que se volvieran virales unas imágenes en las que su lengua se veía de color ‘verde’.

A horas de que se presente en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, donde interpretará el Himno Nacional Mexicano, él rompió el silencio ante las especulaciones.

PUBLICIDAD

¿Alejandro Fernández está enfermo?

Este 9 de junio, ‘El Potrillo’, como lo llaman afectuosamente, fue abordado por la prensa mexicana, que le cuestionó directamente:

Más sobre Alejandro Fernández

Alejandro Fernández pone alto a las especulaciones del color de su lengua tras hacerse viral
0:42

Alejandro Fernández pone alto a las especulaciones del color de su lengua tras hacerse viral

Univision Famosos
Lengua 'verde' de Alejandro Fernández inquieta a usuarios de las redes sociales
0:35

Lengua 'verde' de Alejandro Fernández inquieta a usuarios de las redes sociales

Univision Famosos
Alejandro Fernández de luto: muere querido integrante de su familia tras ser desahuciado
1 mins

Alejandro Fernández de luto: muere querido integrante de su familia tras ser desahuciado

Univision Famosos
Hijo de Maribel Guardia envió mensaje a famoso cantante "un día antes" de morir: esto decía
0:59

Hijo de Maribel Guardia envió mensaje a famoso cantante "un día antes" de morir: esto decía

Univision Famosos
Hospitalizan a 'El Potrillo' y es sometido a cirugía: esto se sabe sobre su estado de salud
1 mins

Hospitalizan a 'El Potrillo' y es sometido a cirugía: esto se sabe sobre su estado de salud

Univision Famosos
Hijo de ‘El Potrillo’ responde a quienes lo señalan por defenderlo tras polémico video: ¿reflujo?
0:59

Hijo de ‘El Potrillo’ responde a quienes lo señalan por defenderlo tras polémico video: ¿reflujo?

Univision Famosos
¿‘El Potrillo’ pasado de copas? Su hijo rompe el silencio tras video viral y dice qué le pasó
0:51

¿‘El Potrillo’ pasado de copas? Su hijo rompe el silencio tras video viral y dice qué le pasó

Univision Famosos
Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona
2 mins

Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona

Univision Famosos
‘La Venenosa’ es llamada “resbalosa” por entrevista con cantante y así responde
0:52

‘La Venenosa’ es llamada “resbalosa” por entrevista con cantante y así responde

Univision Famosos
Nieta de 'Chente' Fernández reacciona así ante posible multa por error al cantar himno mexicano
2 mins

Nieta de 'Chente' Fernández reacciona así ante posible multa por error al cantar himno mexicano

Univision Famosos

“¿Cómo te sientes de salud, Alejandro? ¿Ya mejoraste de la garganta?”.

El cantante de 55 años agradeció por la pregunta pues, dijo, quería abordar los rumores: “No, esto es de un periodista que siempre me ha estado chingando”.

Al respecto del clip que circuló en redes sociales, en el que su lengua aparece de un aparente tono ‘verde’ mientras se encontraba en el escenario, él explicó:

“Solamente les quiero aclarar que, esa vez, era mi segundo concierto. Acababa de terminar el show y me metí, y me tomé una pastilla de miel, y eso fue lo que pasó”.

“Además, después de todo, se ve en la cámara y en la pantalla que está supersaturado. Entonces, no sé, la verdad, no entiendo por qué quieren hacer noticia donde no hay”, añadió, según declaraciones presentadas por ‘Junket’.

Alejandro Fernández está “emocionado” por su presentación

En cuanto a la presentación que tendrá en el arranque de la justa deportiva, Alejandro Fernández manifestó su entusiasmo.

“[Me siento] muy bien y muy nervioso. […] No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas”, externó.

El intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ y ‘Hoy tengo ganas de ti’ aseveró, no obstante, que se encuentra “preparado para todo”.

Relacionados:
Alejandro FernándezPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Socias por accidente
Noche de bodas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX