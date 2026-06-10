Alejandro Fernández ¿Alejandro Fernández está enfermo? Él responde tras imágenes virales de su lengua ‘verde’ El cantante fue puntual al compartir cómo está su salud luego de que se especulara que padecía un mal de la garganta. Él interpretará el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.



Video Alejandro Fernández pone alto a las especulaciones del color de su lengua tras hacerse viral

Alejandro Fernández aclaró si padece alguna enfermedad a días de que sus fanáticos se preocuparan por su estado luego de que se volvieran virales unas imágenes en las que su lengua se veía de color ‘verde’.

A horas de que se presente en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, donde interpretará el Himno Nacional Mexicano, él rompió el silencio ante las especulaciones.

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¿Alejandro Fernández está enfermo?

Este 9 de junio, ‘El Potrillo’, como lo llaman afectuosamente, fue abordado por la prensa mexicana, que le cuestionó directamente:

“¿Cómo te sientes de salud, Alejandro? ¿Ya mejoraste de la garganta?”.

El cantante de 55 años agradeció por la pregunta pues, dijo, quería abordar los rumores: “No, esto es de un periodista que siempre me ha estado chingando”.

Al respecto del clip que circuló en redes sociales, en el que su lengua aparece de un aparente tono ‘verde’ mientras se encontraba en el escenario, él explicó:

“Solamente les quiero aclarar que, esa vez, era mi segundo concierto. Acababa de terminar el show y me metí, y me tomé una pastilla de miel, y eso fue lo que pasó”.

“Además, después de todo, se ve en la cámara y en la pantalla que está supersaturado. Entonces, no sé, la verdad, no entiendo por qué quieren hacer noticia donde no hay”, añadió, según declaraciones presentadas por ‘Junket’.

Alejandro Fernández está “emocionado” por su presentación

En cuanto a la presentación que tendrá en el arranque de la justa deportiva, Alejandro Fernández manifestó su entusiasmo.

“[Me siento] muy bien y muy nervioso. […] No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas”, externó.