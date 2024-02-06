Exnovio de Alejandra Guzmán la acusa de haberlo agredido: “Me atacó con un cuchillo”

Video Alejandra Guzmán creyó que Christian Nodal estaba en su concierto, pero era otra persona

Alejandra Guzmán está siendo acusada por su exnovio, Lance Dean, de presuntamente haberlo agredido físicamente mientras sostenían una relación.

En febrero de 2021, el entonces mánager de la cantante, Maurice Keizer, negó que ella hubiera arremetido contra quien fuera su pareja, como dieron a conocer TVNotas, El Siglo de Torreón y otros medios de comunicación.

“¿Tú qué crees? Si ella hubiera apuñalado a alguien con un cuchillo 9 veces, ¿estaría en casa en México haciendo entrevistas ahora (o habría hecho programas de televisión y Premio Lo Nuestro toda la semana pasada)?”, indicó él en un correo electrónico a ‘¡Suelta la sopa!’.

Exnovio de Alejandra Guzmán relata el supuesto incidente

A casi un año de que trascendiera dicha información, el ex de Alejandra Guzmán asegura que ella supuestamente sí lo lesionó.

Fue en el canal de YouTube ‘Kadri Paparazzi’ donde el 2 de febrero se presentaron las presuntas declaraciones de Lance Dean, que inclusive se retomaron ayer en el programa ‘De primera mano’.

“Hubo un evento en el extranjero en donde esta persona se emborrachó demasiado, me corrió de dónde estuvimos y finalmente me atacó con un cuchillo”, sentenció.

“Es sumamente violenta cuando (bebe), se transforma en otro ser humano y durante todo el contacto que tuve con (ella) siempre fue que ‘no toma’”, añadió.

Él aseveró: “Tengo evidencia, sí, (de) hasta cuando fue llevada por la policía y la metieron al bote (prisión) varios días, y el número de caso y la documentación”.

“(También poseo) fotografías y videos (que demuestran) el estado en el que (ella) estaba, para que nadie pueda decir que no es cierto”, advirtió.

Dean aclaró que aparentemente “este asunto ya no existe en el registro”: “Obviamente, en los medios y por todos lados negaron que había pasado, que esto sucedió”.

Exnovio de Alejandra Guzmán dice haber sido difamado

Además de revelar el presunto atentado por parte de Alejandra Guzmán, Lance Dean afirmó que el antiguo representante de la artista se habría encargado de realizar una campaña de desprestigio en su contra.

“TVNotas hizo lo mismo: dijeron que la extorsioné. Creo que expusieron que yo había sacado un millón de dólares, una estupid… así, algo que obviamente no es cierto”, mencionó.

“(Señalaron) que soy una persona violenta, que amenazaba con publicar videos que yo tomaba en actos íntimos, cosas totalmente falsas. Tengo entendido que esto fue orquestado por gente de (ella), el exmánager”, enunció.

Según él, el administrador, que no puntualizó se trataba de Maurice Keizer, tenía la intención de proteger “la imagen” de la intérprete de ‘Eternamente bella’.

“Que realmente no hay nada que cuidar de este personaje, pero porque él estaba interesado en tratar de desviar la atención (lejos de) la mala conducta y obras de ella, y culparme de todo lo que había pasado”, detalló.