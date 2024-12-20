Albertano Santa Cruz

Ariel Miramontes ‘Albertano’ aclara qué habló con su exsuegra sobre la muerte de su hija

El actor finalmente se pronunció acerca de la exigencia que le hizo su exsuegra, la señora Elizabeth, para que le diera explicaciones acerca del fallecimiento de su hija, Elizabeth, con quien él procreó a dos pequeños.

Video Ariel Miramontes ‘Albertano’ habla con su exsuegra sobre la muerte de su hija: esto le dijo

Ariel Miramontes, mejor conocido como ‘Albertano’, reveló lo que platicó con su exsuegra, la señora Elizabeth, acerca del alegado fallecimiento de su ex.

Fue el 14 de octubre cuando, por medio de redes sociales, se difundió un video en el que la abuela de los hijos de comediante le solicitó explicaciones.

“Quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios”, aseguró ante la cámara.

Además, puntualizó que la última vez que tuvo “comunicación” con su retoño había sido “hace un mes”, pero que no le comentó que estuviera “enferma”, por lo que necesitaba saber qué sucedió.

Un día después, doña Elizabeth informó que el actor la “llamó por teléfono”, aunque no compartió detalles al respecto, sí afirmó que ya estaba “más tranquila”: “Quedamos muy bien”.

‘Albertano’ aclara qué habló con su exsuegra

A meses desde que su exsuegra apareciera públicamente, Ariel Miramontes finalmente dio a conocer qué conversaron.

“Todo quedó aclarado. Ella no sabía qué había pasado con su hija y pensó que yo sí tendría más noticias”, dijo en entrevista con ‘De primera mano’, transmitida este 19 de diciembre.

“Pero no lo pude…”, aseguró, “lo que quería era contactarme. Ya finalmente, en cuanto me enteré [de] que me estaba buscando, me contacté y ya todo quedó aclarado”.

Al igual que la señora Elizabeth, ‘Albertano’ no ahondó en los pormenores de su charla y tampoco desveló qué le ocurrió a la madre de sus niños, Arim y Kinam.

Al ser cuestionado en cuanto a si los pequeños “ya van superando este trago amargo”, el protagonista de Nosotros Los Guapos, que puedes ver aquí en ViX, sólo respondió: “Todo bien en casa, gracias”.

¿Qué ha dicho ‘Albertano’ sobre la mamá de sus hijos?

A lo largo de su carrera artística, Ariel Miramontes se ha caracterizado por mantener en hermetismo los pormenores de su vida personal.

En julio de 2019, una fuente aseguró a TVNotas que él habría sido “abandonado” por Elizabeth en dos ocasiones, supuestamente tras los respectivos nacimientos de Arim y Kinam, de quienes tendría la patria potestad.

Un año más tarde, ‘Albertano’ confesó al programa Hoy que ser papá soltero era “difícil”: “Es cuestión de organización, ‘ponerse chiles’, levantarse más temprano y organizarte”.

Posteriormente, a la cámara de ‘De primera mano’, comentó que consideraba que Arim y Kinam debían enterarse de lo que pasó antes “de los 5 años”.

“Lo más importante, es que nunca tiene que vivir engañados”, sentenció, “ellos tienen que saber toda su historia porque si no, cuando crecen, se sienten traicionados”.

'Albertano' aseguró que les contará a sus hijos su historia.
'Albertano' aseguró que les contará a sus hijos su historia.
Imagen Ariel Miramontes/Instagram y Addys Castellanos/TikTok
