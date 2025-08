Exigen a Ariel Miramontes ‘Albertano’ explicaciones sobre la muerte de la madre de sus hijos

Ariel Miramontes, mejor conocido como ‘Albertano’, se encuentra en medio de la controversia por la presunta muerte de su expareja y madre de sus hijos.

Este lunes 14 de octubre, Jacqueline Martínez, creadora de contenido relacionado con la farándula, difundió un video en el que su supuesta exsuegra le estaría pidiendo información sobre el supuesto fallecimiento de su hija, con quien habría perdido contacto “hace un mes”.

“Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos. Este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor ‘Albertano’, porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios”, dice la mujer en el video aparentemente retomado de TikTok.

En esta publicación, la supuesta exsuegra de ‘Albertano’ asegura haber perdido contacto con su hija “hace un mes”. Asimismo, señala que fue hace una semana cuando se le informó sobre su presunto fallecimiento.

“He tenido comunicación con ella hace un mes, hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma (...) Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva, yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto (...) en la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente quiero hablar con él y que me digan la fecha en que murió”, dice.

“Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas (...) Albertano es papá de mis nietos, fue pareja de mi hija, mi hija vivía en otro lugar”, insistió.

Finalmente, la mujer aseguró no buscar dinero sino solo saber del paradero de su hija. Incluso, mencionó que había buscado ayuda de las autoridades mexicanas, mismas de las que no había obtenido respuesta poque ella se encontraría en Estados Unidos.

“Lo único que quiero es que él me informe, que él me diga la verdad de lo que pasó, porque tengo entendido que él pagó todos los gastos, también quiero agradecerle. Le pedí apoyo a las autoridades del lugar donde murió, ya me comuniqué con ellos pero no tengo respuestas porque estoy hasta acá, y no me dan información (...) no saben lo doloroso que es perder un hijo, no puedo dormir, nada más estoy pensando cuándo murió, de qué murió mi hija, y nadie me da información”, sentenció.

¿Quiénes son los hijos de Ariel Miramontes ‘Albertano’?: Él confesó ser papá soltero

En julio de 2019, la revista TVNotas publicó en sus páginas que Elizabeth, madre de los hijos de Ariel Miramontes, los había abandonado. Primero en 2011 tras el nacimiento de su primogénito y, aunque retomó su relación con el comediante, ésta volvió a dejarlo en 2012 luego del nacimiento del segundo.

Ellos son Quetzal, Arim y Kinam, los tres hijos del actor Ariel Miramontes. Imagen Ariel Miramontes / Instagram



En 2020, durante una entrevista con el programa Hoy, Ariel Miramontes confesó que ser papá soltero era "difícil, pero todo lo que vale la pena es muy difícil". Mientras que ese mismo año admitió ante las cámaras de 'De Primera Mano' que, en cuanto sus hijos pudieran entenderlo, les contaría la historia de su mamá.

“En la medida de su entendimiento ellos tienen que conocer su historia y sobre todo, lo más importante, es que nunca tienen que vivir engañados. Nunca tienen que vivir con una idea que no es la realidad. Ellos tienen que saber toda su historia porque si no, cuando crecen, se sienten traicionados. Es importante que antes de los 5 añose, ellos conozcan su historia. Cada quien, en la medida de su entendimiento de su madurez, ha ido comprendiendo su situación porque son tres cabezas, tres mundos completamente diferentes”.

Quetzal, Arim y Kinam son los nombres de sus tres hijos. Sin embargo, fue Arim quien siguió los sus pasos de su papá al debutar como actor en la serie ‘Nosotros los guapos’.