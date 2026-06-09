Mauricio Ochmann

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez podrían regresar?: "Tenemos un vínculo bien bonito"

Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre una posible reconciliación con su exesposa, Aislinn Derbez. El actor confesó cómo está su relación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann responden juntos si habrá reconciliación: “Nunca digas nunca” 

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han causado revuelo con el próximo estreno de la película 'Hasta el fin del mundo', la cual protagonizan, pues vuelven a ser pareja. Esto ha provocado que los actores enciendan las alarmas de una posible reconciliación.

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

PUBLICIDAD

Ochmann fue cuestionado sobre si podría retomar su matrimonio con la hija de Eugenio Derbez.

Más sobre Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann responden juntos si habrá reconciliación: “Nunca digas nunca” 
1:00

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann responden juntos si habrá reconciliación: “Nunca digas nunca” 

Univision Famosos
Eugenio Derbez ‘estalla’ tras reencuentro de Aislinn y Mauricio Ochmann: “¿Qué sigue?”
0:57

Eugenio Derbez ‘estalla’ tras reencuentro de Aislinn y Mauricio Ochmann: “¿Qué sigue?”

Univision Famosos
Mauricio Ochmann reaparece junto a Aislinn Derbez tras ser acusado de presunto despojo a adulta mayor
2 mins

Mauricio Ochmann reaparece junto a Aislinn Derbez tras ser acusado de presunto despojo a adulta mayor

Univision Famosos
Acusan a Mauricio Ochmann de presunto despojo a mujer y él responde
0:57

Acusan a Mauricio Ochmann de presunto despojo a mujer y él responde

Univision Famosos
Mauricio Ochmann reacciona ante acusación de presunta violencia: lo denunció adulta mayor
2 mins

Mauricio Ochmann reacciona ante acusación de presunta violencia: lo denunció adulta mayor

Univision Famosos
¿De qué acusan a Mauricio Ochmann? Mujer de la tercera edad lo denuncia ante autoridades
0:36

¿De qué acusan a Mauricio Ochmann? Mujer de la tercera edad lo denuncia ante autoridades

Univision Famosos
Mauricio Ochmann es denunciado por adulta mayor por presunto despojo y amenazas
2 mins

Mauricio Ochmann es denunciado por adulta mayor por presunto despojo y amenazas

Univision Famosos
¡Kailani ya tiene 8 años!: así ha crecido la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
1:00

¡Kailani ya tiene 8 años!: así ha crecido la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Univision Famosos
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños de Kailani en mágica fiesta temática
0:30

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños de Kailani en mágica fiesta temática

Univision Famosos
¡Kailani cumple 8 años!: su abuelo Eugenio Derbez y su papá Mauricio Ochmann así la felicitan
0:30

¡Kailani cumple 8 años!: su abuelo Eugenio Derbez y su papá Mauricio Ochmann así la felicitan

Univision Famosos

"¡Ay, híjole!, ya ves cómo estamos", dijo con sorpresa cuando la reportera de Despierta América le preguntó. "Estamos muy contentos la verdad, vean 'Hasta el fin del mundo', está padrísima", agregó el actor sobre la película.

Mauricio explicó que el proyecto lo filmaron hace poco más de dos años en España y, ante la insistencia de la prensa sobre regresar con Aislinn dijo: "Seguimos llevándonos increíble, con un vínculo muy padre (…) Tenemos un vínculo bien bonito, estamos muy unidos", señaló en la entrevista con los medios.

Las respuestas del actor han provocado especulaciones sobre su romance, pues habría dejado la puerta abierta.

La historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Su historia comenzó en 2014, cuando se conocieron durante el rodaje de la película ‘A la mala’. La química entre ambos fue inmediata y ese mismo año confirmaron su relación.

Se casaron el 28 de mayo de 2016 en una ceremonia en Tepoztlán, Morelos, tras dos años de noviazgo.

Se convirtieron en padres de su hija Kailani el 25 de febrero de 2018. Sin embargo, después de casi cuatro años de matrimonio, la pareja anunció su separación en marzo de 2020, asegurando que la decisión se dio pese al amor que aún existía entre ellos.

Desde entonces, han mantenido una relación cercana por la crianza compartida de su hija.

Relacionados:
Mauricio OchmannAislinn DerbezCelebridadesFamososParejas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Riquísimos por cierto
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
Nunca tuvo miedo
Gratis
Papá o mamá
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX