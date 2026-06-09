Mauricio Ochmann ¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez podrían regresar?: "Tenemos un vínculo bien bonito" Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre una posible reconciliación con su exesposa, Aislinn Derbez. El actor confesó cómo está su relación.



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Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann responden juntos si habrá reconciliación: “Nunca digas nunca”

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han causado revuelo con el próximo estreno de la película 'Hasta el fin del mundo', la cual protagonizan, pues vuelven a ser pareja. Esto ha provocado que los actores enciendan las alarmas de una posible reconciliación.

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Ochmann fue cuestionado sobre si podría retomar su matrimonio con la hija de Eugenio Derbez.

"¡Ay, híjole!, ya ves cómo estamos", dijo con sorpresa cuando la reportera de Despierta América le preguntó. "Estamos muy contentos la verdad, vean 'Hasta el fin del mundo', está padrísima", agregó el actor sobre la película.

Mauricio explicó que el proyecto lo filmaron hace poco más de dos años en España y, ante la insistencia de la prensa sobre regresar con Aislinn dijo: "Seguimos llevándonos increíble, con un vínculo muy padre (…) Tenemos un vínculo bien bonito, estamos muy unidos", señaló en la entrevista con los medios.

Las respuestas del actor han provocado especulaciones sobre su romance, pues habría dejado la puerta abierta.

La historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Su historia comenzó en 2014, cuando se conocieron durante el rodaje de la película ‘A la mala’. La química entre ambos fue inmediata y ese mismo año confirmaron su relación.

Se casaron el 28 de mayo de 2016 en una ceremonia en Tepoztlán, Morelos, tras dos años de noviazgo.

Se convirtieron en padres de su hija Kailani el 25 de febrero de 2018. Sin embargo, después de casi cuatro años de matrimonio, la pareja anunció su separación en marzo de 2020, asegurando que la decisión se dio pese al amor que aún existía entre ellos.