Aislinn Derbez Aislinn Derbez revela el secreto detrás de sus cejas: hace meses dejó de depilarlas La actriz compartió el infalible truco de belleza que le ha funcionado muy bien en sus cejas. Según contó Aislinn Derbez, hace meses dejó de depilarlas y ahora lucen ‘perfectas’.



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Aislinn Derbez reveló el secreto detrás de sus cejas perfectamente marcadas, luego de que varios de sus seguidores la cuestionaran sobre su truco.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó tres fotografías que mostraban su antes y después. La primera, según contó, era una imagen de “hace 10 años” cuando se depilaba la ceja.

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El truco de belleza de Aislinn Derbez

La segunda era una fotografía de “hace dos meses”, donde su ceja se veía más definida, mientras que en la tercera, la tenía mucho más oscura y poblada.

“A ver, un buen me andan preguntando que qué onda con mis cejas. Ahí les va la foto del serum y dos trucos más”, escribió en sus historias de Instagram este lunes 8 de junio.

Enseguida, Aislinn Derbez compartió un artículo donde explicaba el secreto detrás de sus cejas.

“Yo qué hice exactamente. 1. Yo uso el primer serum que dice ahí (y, sobre todo, me pongo donde no me sale tanto, porque me sale más de un lado que de otro)”, explicó en referencia al serum que utiliza.

La actriz reveló el secreto detrás de sus cejas pobladas. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



“2. Dejé de depilármelas. 3. Me hice laminado y tinte de cejas también”, dijo, dejando claro que, antes de tomar cualquier decisión, se debería consultar a un especialista.

“De todos modos chequen con su dermatólogo antes los pros y los contras porque casa tiene piel distinta”, sentenció.