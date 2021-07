Aída Pierce pide no juzgar a su hijo arrestado por disfrazarse de abuelo para ser vacunado contra el covid

En 2019, el nombre de Aída Pierde saltó también a los titulares porque en aquel año presumía ante los medios que había encontrado una pareja sentimental a través de la aplicación Tinder. Sin embargo, este 2021 esa relación acabó: "Le pregunté '¿oye, hacia dónde vamos? No nos hemos casado, no tengo tu apoyo económico totalmente, yo ya estoy queriendo despedirme de la carrera'. Cuando él me aclaró que esa no era la intención, que quería casarse, pero que fuera con una persona con la que fuera al 50 por ciento con los gastos, me quedé helada porque esa no fue mi plática inicial", relató en 'Todo para la mujer'.