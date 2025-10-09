Atacan a tiros a grupo Agua Marina en pleno concierto: lo que se sabe

El grupo de cumbia Agua Marina fue atacado a tiros en pleno concierto en Perú la noche del miércoles 8 de octubre.

De acuerdo con El País, el ataque sucedió cerca de las 10:30 de la noche, cuando el grupo se encontraba en medio de una presentación en el Círculo Militar, en el distrito de Chorrillos, en Lima, frente a miles de personas.

El ataque no habría sido de frente sino desde la parte trasera, lo que habría provocado que cinco personas resultaran heridas, entre ellos, cuatro integrantes de Agua Marina.

“Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, líderes de Agua Marina; el tecladista César More Nizama, el animador de la agrupación Wilson Ruiz Julca, y un vendedor de bebidas alcohólicas”, reporta el medio antes citado.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que en el lugar se hallaron 27 casquillos de un arma de nueve milímetros Parabellum.

“Hemos podido determinar la participación de dos sujetos en una moto y los disparos se habrían efectuado no en movimiento, sino estacionados. El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, declaró.

“No podría precisar si era contra Agua Marina, porque se presentaron varias orquestas. Todavía estamos en diligencias preliminares”, sentenció.

El momento del ataque

En redes sociales circula un video del momento exacto del ataque a Agua Marina. En las imágenes se puede ver cuando algunos de los integrantes caen al suelo mientras que el resto se mira fijamente tratando de entender lo sucedido y otros intentan huir.

Según relataron varios de los asistentes a los medios peruanos, muchos confundieron el ruido de los disparos con el de un cortocircuito.

¿Quién es Agua Marina?

Agua Marina es un reconocido grupo de cumbia surgido en Perú.