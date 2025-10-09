Ataques

Atacan a tiros a grupo Agua Marina en pleno concierto: lo que se sabe

Los integrantes de emblemático grupo de cumbia Agua Marina fueron atacados a tiros durante una presentación en Perú. Cuatro de ellos recibieron disparos en el tórax y en la pierna.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video 'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes

El grupo de cumbia Agua Marina fue atacado a tiros en pleno concierto en Perú la noche del miércoles 8 de octubre.

De acuerdo con El País, el ataque sucedió cerca de las 10:30 de la noche, cuando el grupo se encontraba en medio de una presentación en el Círculo Militar, en el distrito de Chorrillos, en Lima, frente a miles de personas.

El ataque no habría sido de frente sino desde la parte trasera, lo que habría provocado que cinco personas resultaran heridas, entre ellos, cuatro integrantes de Agua Marina.

“Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, líderes de Agua Marina; el tecladista César More Nizama, el animador de la agrupación Wilson Ruiz Julca, y un vendedor de bebidas alcohólicas”, reporta el medio antes citado.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que en el lugar se hallaron 27 casquillos de un arma de nueve milímetros Parabellum.

“Hemos podido determinar la participación de dos sujetos en una moto y los disparos se habrían efectuado no en movimiento, sino estacionados. El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, declaró.

“No podría precisar si era contra Agua Marina, porque se presentaron varias orquestas. Todavía estamos en diligencias preliminares”, sentenció.

El momento del ataque

En redes sociales circula un video del momento exacto del ataque a Agua Marina. En las imágenes se puede ver cuando algunos de los integrantes caen al suelo mientras que el resto se mira fijamente tratando de entender lo sucedido y otros intentan huir.

Según relataron varios de los asistentes a los medios peruanos, muchos confundieron el ruido de los disparos con el de un cortocircuito.

Así quedó registrado el ataque
Así quedó registrado el ataque
Imagen Roger García / X

¿Quién es Agua Marina?

Agua Marina es un reconocido grupo de cumbia surgido en Perú.

La agrupación fue fundada en la década de 1970 en la región septentrional de Piura por los hermanos José y Manuel Quiroga Querevalú. Sin embargo, alcanzó su época de mayor éxito en el año 2000 con su éxito ‘Tu amor fue una mentira’.

