Atentan contra ‘influencer’ Charlie Kirk en pleno evento en universidad de Utah

El también comentarista de 31 años se encontraba en un evento cuando resultó lesionado por un disparo. De acuerdo con reportes, hay un sospechoso detenido.

Dayana Alvino.
Video Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

El ‘influencer’ Charlie Kirk fue atacado mientras se encontraba en un evento en la Utah Valley University, en el estado de Utah, este miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo con un reporte de Noticias Univision, el también comentarista de 31 años recibió un tiro en el cuello.

La policía del campus dijo a la BBC que se realizaron disparos al interior de la institución. En un comunicado, la escuela aseveró que un sospechoso está bajo custodia y que las autoridades ya están investigando.


Información en desarrollo...

