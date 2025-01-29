Actriz anuncia embarazo tras escándalo de infidelidad con actor de Marea de Pasiones
Adianez Hernández espera a su primer hijo en común con Agusto Bravo, con quien se casó luego de su polémico divorcio con Rodrigo Cachero tras serle infiel con él.
Adianez Hernández se convertirá en mamá por tercera ocasión. Este miércoles 29 de enero, la actriz anunció su embarazo luego del escándalo de infidelidad que protagonizó con Rodrigo Cachero, actor de ‘Marea de Pasiones’, en 2023.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz de ‘Secretos de Familia’ compartió un video junto a su ahora esposo, Agusto Bravo, y sus dos hijos, Ian y Kai, quienes presumen ser los “hermanos mayores”.
“Moríamos x gritar a los 4 vientos y compartir esta noticia, hoy ya sabemos que GaD todo viene muy bien y confiamos en que así seguirá”, expresó la actriz.
“Gracias Dios por bendecirnos en esta bella etapa, ver a Ian Cachero y Kai Cachero llenos de emoción compartiendo con nosotros esta noticia llena mi alma de mamá y verlos disfrutar junto con Augusto Bravo llena mi corazón! Gracias, gracias, gracias”, sentenció.
En las imágenes compartidas tanto Adianez Hernández como Augusto Bravo aparecen de espaldas abrazándose, al mismo tiempo en que lucen gorras que tienen bordadas las palabras “Mom” y “Dad”.
Escándalo de infidelidad marcó su relación
Adianez Hernández y Augusto Bravo se casaron en septiembre de 2024 luego de protagonizar escándalo de infidelidad, debido a que tanto la presentadora como Bravo estaban en una relación cuando comenzaron a salir.
En aquel entonces, la actriz de telenovelas estaba casada con Rodrigo Cachero, mientras que Augusto Bravo tenía una relación con Larisa Mendizábal, quien a su vez era la exesposa de Cachero y madre de su hijo mayor, Santiago.