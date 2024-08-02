Adamari López

Adamari demostró a Angelique que quien ríe al último, ríe mejor con tremenda ‘cachetada’

Las actrices se enfrentaron en un insólito duelo de cachetadas. Las imágenes fueron difundas en las redes de Desiguales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Adamari López y Angelique Boyer se enfrentan ¡a cachetadas! Y hubo una clara ganadora

Adamari López y Angelique Boyer protagonizaron un inesperado momento en Desiguales. La presentadora y la actriz se batieron en un duelo de ‘cachetadas’, donde una de ellas tuvo que admitir su derrota.

Este 2 de agosto, a través de la cuenta de Instagram del show, se difundieron las imágenes del ‘enfrentamiento’, en donde el primer ‘golpe’ fue lanzado por Angelique Boyer, quien admitió que su maestra había sido la misma Adamari.

PUBLICIDAD

“Todo lo que sé, lo aprendí de ella”, declaró la novia de Sebastián Rulli ante las cámaras de la emisión.

“¿Ven? Adamari es la maestra”, reconoció la intérprete de 36 años poco después de ‘recuperarse’.

Más sobre Adamari López

Adamari López no se aguanta y manda este importante mensaje a su ex Toni Costa: él reacciona
0:53

Adamari López no se aguanta y manda este importante mensaje a su ex Toni Costa: él reacciona

Univision Famosos
Adamari López y Toni Costa juntos con su hija Alaïa como en los viejos tiempos
0:52

Adamari López y Toni Costa juntos con su hija Alaïa como en los viejos tiempos

Univision Famosos
El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 
1:00

El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 

Univision Famosos
Adamari López dice que es “normal” que su hija de 10 años tome sus tacones: así reacciona a críticas
0:45

Adamari López dice que es “normal” que su hija de 10 años tome sus tacones: así reacciona a críticas

Univision Famosos
Adamari López reacciona ante críticas a su hija por usar tacones de aguja a sus 10 años
2 mins

Adamari López reacciona ante críticas a su hija por usar tacones de aguja a sus 10 años

Univision Famosos
Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer
1:00

Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

Univision Famosos
Hija de Adamari López causa sensación al posar con los ‘tacones de aguja’ de su mamá, ¡calzan igual!
2 mins

Hija de Adamari López causa sensación al posar con los ‘tacones de aguja’ de su mamá, ¡calzan igual!

Univision Famosos
Adamari López fue víctima de la infidelidad y cuenta cómo lo enfrentó: “Me quitó lo que era mío”
1:15

Adamari López fue víctima de la infidelidad y cuenta cómo lo enfrentó: “Me quitó lo que era mío”

Univision Famosos
Adamari López contrató a un investigador privado para comprobar que un ex le fue infiel y esto halló
0:54

Adamari López contrató a un investigador privado para comprobar que un ex le fue infiel y esto halló

Univision Famosos
Hija de Adamari López “lloró desconsoladamente” tras leer críticas contra la presentadora: esto pasó
1:02

Hija de Adamari López “lloró desconsoladamente” tras leer críticas contra la presentadora: esto pasó

Univision Famosos

¿Qué sucedió entre Adamari López y Angelique Boyer?

Si bien es cierto que las actrices se enfrentaron en Desiguales, la realidad es que solo recrearon un divertido tutorial de cachetadas para una escena de telenovela. En el video, ambas compartieron su mejor técnica para lanzar y recibir bofetadas.

“Seguimos nuestro entrenamiento de ‘Villanas de telenovela’ y hoy estuvimos con una de las mejores. ¡Gracias Angelique Boyer por estar en Desiguales!”, se lee en la publicación.

Así se 'enfrentaron' Adamari López y Angelique Boyer en Desiguales.
Así se 'enfrentaron' Adamari López y Angelique Boyer en Desiguales.
Imagen Desiguales / Univision

Adamari López y Angelique Boyer, dos estrellas de telenovelas

Adamari López comenzó su carrera como actriz en su natal Puerto Rico. Sin embargo, fue hasta 1997 que se trasladó a México para participar en la telenovela Sin Ti, proyecto al que le seguirían Camila, Locura de Amor y Amigas y Rivales, precisamente este último melodrama marcaría un parteaguas en su carrera.

Aunque era constante ver a la intérprete de 52 años en las telenovelas, fue en 2009 que se retiró de la actuación. La estrella regresó a la televisión en 2011 para participar en Mira Quien Baila y posteriormente, consolidarse como una de las presentadoras más queridas.

Al igual que la presentadora de Desiguales, Angelique Boyer se trasladó a México desde muy joven. La actriz francesa debutó en los melodramas mexicanos en 2004 con una breve aparición en Corazones al Límite. Sin embargo, sería ese mismo año cuando saltaría a la fama con su personaje de 'Vico' en Rebelde.

PUBLICIDAD

Teresa, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Amar a muerte, Vencer el pasado, El amor invencible y El extraño retorno de Diana Salazar (que puedes ver en ViX) son algunos de sus proyectos.

Relacionados:
Adamari LópezAngelique BoyerFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD