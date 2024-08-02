Adamari demostró a Angelique que quien ríe al último, ríe mejor con tremenda ‘cachetada’

Video Adamari López y Angelique Boyer se enfrentan ¡a cachetadas! Y hubo una clara ganadora

Adamari López y Angelique Boyer protagonizaron un inesperado momento en Desiguales. La presentadora y la actriz se batieron en un duelo de ‘cachetadas’, donde una de ellas tuvo que admitir su derrota.

Este 2 de agosto, a través de la cuenta de Instagram del show, se difundieron las imágenes del ‘enfrentamiento’, en donde el primer ‘golpe’ fue lanzado por Angelique Boyer, quien admitió que su maestra había sido la misma Adamari.

“Todo lo que sé, lo aprendí de ella”, declaró la novia de Sebastián Rulli ante las cámaras de la emisión.

“¿Ven? Adamari es la maestra”, reconoció la intérprete de 36 años poco después de ‘recuperarse’.

¿Qué sucedió entre Adamari López y Angelique Boyer?

Si bien es cierto que las actrices se enfrentaron en Desiguales, la realidad es que solo recrearon un divertido tutorial de cachetadas para una escena de telenovela. En el video, ambas compartieron su mejor técnica para lanzar y recibir bofetadas.

“Seguimos nuestro entrenamiento de ‘Villanas de telenovela’ y hoy estuvimos con una de las mejores. ¡Gracias Angelique Boyer por estar en Desiguales!”, se lee en la publicación.

Así se 'enfrentaron' Adamari López y Angelique Boyer en Desiguales. Imagen Desiguales / Univision

Adamari López y Angelique Boyer, dos estrellas de telenovelas

Adamari López comenzó su carrera como actriz en su natal Puerto Rico. Sin embargo, fue hasta 1997 que se trasladó a México para participar en la telenovela Sin Ti, proyecto al que le seguirían Camila, Locura de Amor y Amigas y Rivales, precisamente este último melodrama marcaría un parteaguas en su carrera.

Aunque era constante ver a la intérprete de 52 años en las telenovelas, fue en 2009 que se retiró de la actuación. La estrella regresó a la televisión en 2011 para participar en Mira Quien Baila y posteriormente, consolidarse como una de las presentadoras más queridas.

Al igual que la presentadora de Desiguales, Angelique Boyer se trasladó a México desde muy joven. La actriz francesa debutó en los melodramas mexicanos en 2004 con una breve aparición en Corazones al Límite. Sin embargo, sería ese mismo año cuando saltaría a la fama con su personaje de 'Vico' en Rebelde.

