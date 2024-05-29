Actriz Mamie Laverock en estado crítico tras caer de un balcón: “Se encuentra con soporte vital”

Video Participante de concurso de belleza de República Dominicana sufre aparatoso accidente automovilístico

Mamie Laverock, actriz conocida por su papel de ‘Rosaleen Sullivan’ en la serie ‘When Calls the Heart’, se encuentra conectada a “soporte vital” tras caer desde un balcón.

La familia de la artista, de solamente 19 años, informó los detalles del incidente mediante una página de GoFoundMe.

¿Qué le sucedió a la actriz Mamie Laverock?

Según lo escrito en el sitio web, Mamie Laverock fue llevada por su madre, Nicole Compton, a una clínica en Winnipeg, Canadá, el sábado 11 de mayo debido a una “emergencia médica”.

Sin ahondar en detalles al respecto de dicha urgencia, se puntualizó que la intérprete “pudo llegar a tiempo para salvarle la vida”.

Mamie Laverock fue trasladada a un hospital de Vancouver, Canadá. Imagen Mamie Laverock/Facebook



Posteriormente, a ella la trasladaron a un hospital en Vancouver. Hasta este punto, sus seres queridos indicaron que “su recuperación” no estaba “clara”.

“Pero está viva y muestra signos de mejoría”, explicaron, sumando que quizá permanecería internada por “un mes o más” y que intentaban visitarla “todos los días para apoyarla”.

Sin embargo, en una actualización, se dio a conocer que el 26 de mayo, Mamie, que había “estado en tratamiento intensivo durante las últimas semanas”, había sufrido un accidente.

“Ella fue escoltada fuera de una unidad segura del nosocomio y llevada hasta la pasarela de un balcón, desde donde cayó cinco pisos”, relataron.

“Sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida, ha sido sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas extensas y actualmente se encuentra con soporte vital”, añadieron.

Rob y Nicole, padres de Laverock, aseveraron estar “devastados y en estado de ‘shock’ en este momento tan difícil”.

Colegas de Mamie Laverock piden apoyo

Tras salir a la luz esta situación, los coprotagonistas de Mamie Laverock en ‘When Calls the Heart’ usaron sus redes sociales para difundir el link de GoFoundMe.

“Acabo de donar. Si tienes los medios para hacerlo, espero también lo hagas”, anotó Erin Krakow en un ‘post’ de Instagram.

Por su parte, Johannah Newmarch tuiteó en X: “Amo a esta familia, tengo el corazón roto. Es un momento devastador para todos los que cuidan de Mamie”.

“Por favor, ayuden si pueden. Necesitan todo el apoyo posible para supurar esto”, sentenció ella, quien interpreta a la madre de Laverock en la ficción.