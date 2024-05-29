Salud

Actriz Mamie Laverock en estado crítico tras caer de un balcón: “Se encuentra con soporte vital”

La joven intérprete “sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida” a raíz del accidente. Sus padres aseveraron sentirse ““devastados y en estado de ‘shock’” por lo ocurrido.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Participante de concurso de belleza de República Dominicana sufre aparatoso accidente automovilístico

Mamie Laverock, actriz conocida por su papel de ‘Rosaleen Sullivan’ en la serie ‘When Calls the Heart’, se encuentra conectada a “soporte vital” tras caer desde un balcón.

La familia de la artista, de solamente 19 años, informó los detalles del incidente mediante una página de GoFoundMe.

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió a la actriz Mamie Laverock?

Según lo escrito en el sitio web, Mamie Laverock fue llevada por su madre, Nicole Compton, a una clínica en Winnipeg, Canadá, el sábado 11 de mayo debido a una “emergencia médica”.

Sin ahondar en detalles al respecto de dicha urgencia, se puntualizó que la intérprete “pudo llegar a tiempo para salvarle la vida”.

Mamie Laverock fue trasladada a un hospital de Vancouver, Canadá.
Mamie Laverock fue trasladada a un hospital de Vancouver, Canadá.
Imagen Mamie Laverock/Facebook

Más sobre Salud

En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer
1:02

En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer

Univision Famosos
Ana Bárbara causa preocupación: sufre accidente y aparece en silla de ruedas
0:51

Ana Bárbara causa preocupación: sufre accidente y aparece en silla de ruedas

Univision Famosos
Lupillo se está quedando sordo y al borde de las lágrimas da detalles de su enfermedad 
0:57

Lupillo se está quedando sordo y al borde de las lágrimas da detalles de su enfermedad 

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Cristina Saralegui confesó así en TV que tenía problemas con el alcohol
1:00

#ArchivoFamosos: Cristina Saralegui confesó así en TV que tenía problemas con el alcohol

Univision Famosos
A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
Sofía Vergara va a dar a urgencias: fuerte alergia la ataca y le desfigura el rostro
1:00

Sofía Vergara va a dar a urgencias: fuerte alergia la ataca y le desfigura el rostro

Univision Famosos
Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz
0:57

Yolanda Andrade revela reacción de su madre tras reportarse supuesta muerte de la actriz

Univision Famosos
Ricardo Montaner reaparece tras preocupar por su salud: esto revelan sobre su estado
1:00

Ricardo Montaner reaparece tras preocupar por su salud: esto revelan sobre su estado

Univision Famosos
Victoria Ruffo alarma por su salud: revela enfermedad que la hace alejarse de los escenarios
1 mins

Victoria Ruffo alarma por su salud: revela enfermedad que la hace alejarse de los escenarios

Univision Famosos
Actor de Mi Corazón es Tuyo revela imágenes de su hospitalización por extraña bacteria y coma
1:00

Actor de Mi Corazón es Tuyo revela imágenes de su hospitalización por extraña bacteria y coma

Univision Famosos


Posteriormente, a ella la trasladaron a un hospital en Vancouver. Hasta este punto, sus seres queridos indicaron que “su recuperación” no estaba “clara”.

“Pero está viva y muestra signos de mejoría”, explicaron, sumando que quizá permanecería internada por “un mes o más” y que intentaban visitarla “todos los días para apoyarla”.

Sin embargo, en una actualización, se dio a conocer que el 26 de mayo, Mamie, que había “estado en tratamiento intensivo durante las últimas semanas”, había sufrido un accidente.

“Ella fue escoltada fuera de una unidad segura del nosocomio y llevada hasta la pasarela de un balcón, desde donde cayó cinco pisos”, relataron.

“Sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida, ha sido sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas extensas y actualmente se encuentra con soporte vital”, añadieron.

Rob y Nicole, padres de Laverock, aseveraron estar “devastados y en estado de ‘shock’ en este momento tan difícil”.

Colegas de Mamie Laverock piden apoyo

Tras salir a la luz esta situación, los coprotagonistas de Mamie Laverock en ‘When Calls the Heart’ usaron sus redes sociales para difundir el link de GoFoundMe.

PUBLICIDAD

“Acabo de donar. Si tienes los medios para hacerlo, espero también lo hagas”, anotó Erin Krakow en un ‘post’ de Instagram.

Por su parte, Johannah Newmarch tuiteó en X: “Amo a esta familia, tengo el corazón roto. Es un momento devastador para todos los que cuidan de Mamie”.

“Por favor, ayuden si pueden. Necesitan todo el apoyo posible para supurar esto”, sentenció ella, quien interpreta a la madre de Laverock en la ficción.

En la página de GoFoundMe solicitan donaciones para Mamie Laverock.
En la página de GoFoundMe solicitan donaciones para Mamie Laverock.
Imagen GoFoundMe
Relacionados:
SaludAccidentesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Noche de Estrellas: Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD