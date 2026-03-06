Actriz de La Fea Más Bella se queda “sorda” tras contraer enfermedad, ¿qué le pasó?
La audición de Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ se vio comprometida tras contraer enfermedad. La situación se complicó todavía más para la actriz por su edad y por los problemas cardíacos que padece.
Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ atraviesa por momentos complicados de salud tras perder la audición.
La actriz de ‘La Fea Más Bella’ reveló que sus problemas de salud comenzaron con “una gripa” que se complicó, ya que estuvo a punto de transformarse en bronconeumonía y esta situación la llevó a perder la audición por completo.
“Seguimos luchando, en este momento ando un poco mal, les voy a explicar… La neta, estoy sorda, véanme, traigo dos aparatos auditivos”, reveló a TVNotas el 5 de marzo.
“Me dio gripa y se quería hacer una bronconeumonía y de repente me quedé sorda, pero de no oír nada, no les oigo nada sin los aparatos”, dijo.
Aunque esta situación podría ser solamente temporal, existe la posibilidad de que Maribel Fernández no pueda recuperar completamente la audición.
“Ya empecé a escuchar un poquito, se me inflamaron demasiado, con mi edad y los problemas cardíacos que tengo no pueden darme ciertos medicamentos, entonces, me dijo la otorrino que h abía un 50 por ciento que lo recuperara y otro 50 por ciento que no”, explicó.
La posibilidad de que no pudiera recuperar la audición completamente llevó a Maribel Fernández a caer en depresión.
“Me dio una depresión terrible, pero afortunadamente tengo este bendito trabajo, este foro y a esta gente que te enseña tanto. Yo tengo fe en mi padre que me dejó aquí, después de enfrentar la muerte, yo creo que voy a salir adelante y estoy contenta porque estoy en una comedia maravillosa”, sentenció.
En 2018, Maribel Fernández sufrió dos infartos, por lo que al año siguiente le fue colocado un marcapasos. Sin embargo, en abril de 2019 se enfrentó a un tercer infarto que puso en riesgo su vida.