Polémicas de famosos Actriz de La Rosa de Guadalupe denuncia supuestas “amenazas” de ‘influencer’: “Hoy decido hablar” Frida Urbina difundió audios en los que afirma la creadora de contenido Isa Castro le realiza diversas agresiones verbales. La intérprete responsabilizó a la exestrella de ‘reality show’ de “cualquier situación” que le pase.



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Frida Urbina, actriz de proyectos como La Rosa de Guadalupe, dio a conocer audios en los que presuntamente la ‘influencer’ Isa Castro le realiza varias agresiones verbales.

La artista difundió los materiales por medio de su cuenta de Instagram la tarde de este lunes 30 de marzo, aseverando que la voz es de la creadora de contenido.

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“O sea, el día que yo te tenga enfrente, te rompo a vergaz…”, “Tus pinch… fans son los que te ven en La Rosa de Guadalupe de ‘laddy cucaracha’ porque eso es lo que eres, eres una cucaracha”, se escucha.

“Eres flaca por ser naquita”, “Tanto dinero tienes y tanto has logrado, arréglate esa panza”, y, “Conmigo no te metas porque te metes conmigo y te metes con el put… diablo”, también se oye.

En las grabaciones igualmente se hace referencia al exesposo de Urbina, Abel Robles: “Abel te dejó porque eres una pinch… naca. Seguro su mamá le dijo, ‘güey yo no quiero tener un nieto con los genes de una pinch… india”.

Frida Urbina responsabiliza a Isa Castro de lo que le llegue a pasar

En un testimonio, en el que apareció frente a la cámara, Frida Urbina habló de los alegados ataques de Isa Castro.

“Hay algo que he aprendido: ser humano implica equivocarse, pero también hacerse responsable de lo que haces. No todo lo que duele justifica como actúas”, declaró.

“Hace poco fui objeto de insultos, amenazas, exposición pública y violencia, y podría quedarme callada, pero hoy decido hablar”, explicó.

“Y no desde la intención de atacar a nadie, cada quien es responsable de lo que dice, de lo que hace y yo hoy decido hacerme responsable de mí y de mis límites y de mi bienestar”, agregó.

Aparentemente refiriéndose al problema de Castro, quien previamente denunció haber sido golpeada por su pareja, Urbina manifestó que:

“Lamento cualquier situación difícil que cualquier persona esté viviendo, pero eso no justifica ninguna agresión hacia mí, ni hacia nadie”.

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“No voy a responder con violencia, pero sí voy a poner límites. Este mensaje no es para generar odio, es para protegerme […] Que quede asentado que si me llegara a pasar algo, responsabilizo a Isa Castro por cualquier situación”, enunció.

“Paremos esto aquí. Que quede en una mala experiencia, en un mal comentario y evitemos otras cosas”, concluyó.

Hasta el momento, la exestrella de ‘reality show’ no se ha pronunciado acerca de las imputaciones hechas en su contra.