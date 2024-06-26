Alzheimer

Actriz de ‘Diario de una pasión’ sufre la misma terrible enfermedad que su personaje y su mamá

Gena Rowlands, quien interpretó a la versión adulta mayor de ‘Allie Hamilton’ en la popular cinta de amor, vive con un difícil padecimiento desde hace cinco años. "Está en plena demencia", reveló su hijo.

Dayana Alvino
Video Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer

Gena Rowlands, conocida mundialmente por su interpretación de ‘Allie Hamilton’ en la película ‘Diario de una pasión’, padece la misma enfermedad que su icónico personaje.

Fue el hijo de la legendaria estrella, el director de la cinta y actor Nick Cassavetes, quien reveló que ella tiene, a sus 94 años, Alzheimer.

Actriz de ‘Diario de una pasión’ vive con Alzheimer

El cineasta se sinceró al respecto en una entrevista con Entertainment Weekly por el 20 aniversario de la aclamada comedia romántica.

“Conseguí que mi madre interpretara a ‘Allie’, mayor, y pasamos mucho tiempo hablando del Alzheimer y de querer ser auténticos con ella, y ahora, desde hace cinco años, tiene Alzheimer”, declaró Nick Cassavetes.

La mamá de Gena Rowlands, Lady Rowlands, igualmente padecía la enfermedad, según el medio, que Mayo Clinic puntualiza “es un trastorno del cerebro” que causa pérdida de la memoria.

“Ella está en plena demencia y es una locura: nosotros la vivimos, ella la interpretó y ahora recae sobre nosotros”, agregó el intérprete.

Gena Rowlands, encarnó a 'Allie Hamilton' en la película 'Diario de una pasión'.
Gena Rowlands, encarnó a ‘Allie Hamilton’ en la película ‘Diario de una pasión’.
Imagen Getty Images y The Grosby Group

En ‘Diario de una pasión’, Gena encarnó a una mujer de la tercera edad que vive en un asilo. Su esposo, a quien ella no recuerda debido a su demencia, le lee un libro que narra la historia de amor de dos jóvenes, que resultan ser ellos.

Gena Rowlands aceptó que fue “duro” participar en ‘Diario de una pasión’

En 2004, cuando se estrenó el filme, protagonizado por Rachel McAdams y Ryan Gosling, Gena Rowlands habló de lo que significó para ella dar vida a ‘Allie’.

“Fue especialmente duro (grabar) porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer”, compartió con O Magazine.

“Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que lo hubiera hecho; es demasiado difícil. Fue una cinta dura, pero maravillosa”, sentenció.

Ella comenzó su carrera en Broadway y en televisión a principios de la década de 1950 y posteriormente se embarcó al llamado ‘Séptimo arte’, de acuerdo con Today.

Ha aparecido en 40 largometrajes, el más reciente en 2014, ‘Six Dance Lessons in Six Weeks’, y ha ganado premios como el Emmy y los Golden Globes.

