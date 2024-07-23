Muere Antonia 'La Chunga', la abuelita 'tiktoker' que conmovió por padecer Alzheimer

Video Famosa ‘tiktoker’ nunca conoció a su bebé recién nacido: muere en el parto a los 23 años

Antonia 'La Chunga', la 'tiktoker' que conmovió a miles de seguidores, murió a los 88 años el 21 de julio en Valencia, España.

Antonia Amador, su nombre real, se hizo popular a principios de 2021 cuando creó, junto a su hija Toñi, una cuenta en TikTok donde mostraba la realidad de la vida de una persona que padecía Alzheimer.

En redes sociales su hija informó su partida: "Quiero comunicarnos que mi flor de loto nos ha dejado hace dos escasas horas. Gracias por esto cuatro años que hemos disfrutado mucho con cada uno de vosotros", se lee en un video donde se ve a 'La Chunga'.

El 22 de julio se anunció que su cuerpo sería llevado a Cartagena, Colombia, de donde era originaria, para reposar en el panteón familiar.

Su historia conmovió a muchos, pues tras perder a su hijo Germán a causa de cáncer y enfrentar el diagnóstico de Alzheimer, Antonia y su hija Toñi encontraron en las redes sociales un refugio.

Su cuenta de TikTok alcanzó más de 640,000 seguidores, mientras que la de Instagram rebasó los 92,000 'followers'.