Actriz colombiana es hallada sin vida en México tras casi un año desaparecida

Ania Margoth Acosta, actriz y modelo colombiana, murió en México tras estar desaparecida desde hace once meses.

La embajada de Colombia en México dio a conocer este 8 de mayo que fue encontrada sin vida, lamentando el fallecimiento de la mujer, quien tenía 43 años.

En el comunicado, que compartieron en su cuenta de X (antes Twitter), revelaron que sus restos ya fueron sepultados y solicitó que la investigación continúe.

“Con dolor informamos que hoy fue sepultada Ania Margoth Acosta. Una colombiana víctima de la trata y de un feminicida, pero también del abandono del Estado. Hoy le fallamos a una familia, a quienes pedimos perdón, y solicitamos a las autoridades judiciales pronta investigación”, se lee en la red social.

Horas después de dar a conocer que fue hallada sin vida, las autoridades colombianas compartieron una fotografía de la tumba en la que descansan los restos de la actriz, quien fue reportada como desaparecida desde junio de 2023.

La desapareció Ania Margoth Acosta

Con el único anhelo de alcanzar la fama como actriz, Ania Margoth Acosta dejó su país natal y llegó a México. Pese a que se desconoce la fecha exacta de su ingreso, su familia sí comentó cuándo fue la última vez que hablaron con ella.

De acuerdo con Infobae, indicaron que cortaron comunicación con Ania Margoth el 21 de junio de 2023 y que la última vez que la actriz fue vista con vida se encontraba en Morelia, Michoacán.

Ocho días después, bajo la Alerta ALBA de Michoacán, se emitió la ficha de desaparición, comenzando la búsqueda para encontrarla.

“El día 21 de junio del año 2023, aproximadamente a las 01:01 horas, Ania Margoth se contactó vía telefónica con un familiar refiriendo que se encontraba en la ciudad de Morelia, Michoacán, desconociendo desde ese momento su paradero”, se puede leer en el documento.

Tras casi un año de búsqueda, este 8 de mayo fue encontrada sin vida y hasta el momento no se saben más detalles del hallazgo.

Ella era Ania Margoth, la actriz encontrada sin vida en México

Ania Margoth Acosta fue una modelo y actriz colombiana. Sus inicios en el ambiente artístico fueron como reina de belleza, al formar parte del certamen en Chocó, una provincia al sur de Medellín.

Tras prepararse como actriz, trabajó en producciones como ‘Las Detectivas’ y ‘Víctor y el comandante’.

Llegó a México con intenciones de buscar nuevas oportunidades de trabajo y conseguir éxito internacional.