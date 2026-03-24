Reynaldo Rossano Actor de ‘Vecinos’ acusa a su exesposa de tener “secuestrados” a sus hijos: “Me duele” Reynaldo Rossano aseguró que Karla Arreola, quien fuera su pareja, lo alejó de sus retoños, quienes ya son unos jóvenes. Por esta situación, él afirma que ha “llorado muchas veces”.



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Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’, actor reconocido por sus participaciones en proyectos como ‘Vecinos’ y ‘Qué Pobres Tan Ricos’, acusa a exesposa, Karla Arreola, de tener “secuestrados” a los hijos que comparten.

El comediante compartió que sigue separado de sus retoños, con quienes no ha tenido ningún tipo de comunicación desde hace tres años.

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Reynaldo Rossano acusa a su exesposa a tener “secuestrados” a sus hijos

En entrevista con TVNotas, Reynaldo Rossano se sinceró al respecto de cómo está la situación con Karla Arreola, de la que se divorció en 2021.

“No quisiera negociar con terroristas psicológicos, porque lo que ha hecho es secuestrarlos y manipular la mente”, señaló.

“Lo sé porque jamás les hice daño, yo los respeté, los he amado, y ese cambio tan drástico no puede venir de otro lado sino de una manipulación mental. Lo único que me queda es desearle el bien, para que mis hijos estén bien”, añadió.

El intérprete afirmó que, como papá, trató “de ser responsable” hasta donde más pudo: “Los cuidé, estuvieron conmigo hasta los 15 años el mayor y 14 la menor, pero ya de ahí los perdí”.

Pese al tiempo que ha pasado, él aseveró que no supera el distanciamiento: “Me duele como padre. Siempre los voy a extrañar”.

“Lamento profundamente haber formado una familia con esta señora. Jamás me imaginé que fuera tan interesada y que buscara tanto lo económico”, señaló. “Ella, en lugar de trabajar y desarrollarse, trata de quitarme lo poco que poseo”.

Rossano puntualizó que sí “ha buscado contactar” a sus hijos, pero que ellos “han expresado que no quieren”: “Entonces ver si al rato no es perjudicial, porque me vayan a acusar de acoso, o no sé”.

“Sólo me queda respetar lo que piden y esperar que ellos se acerquen, porque no quiero incomodar. He llorado muchas veces. Me conmueve hasta la fecha no poderlos abrazar”, manifestó.

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“Su mamá me arrebató muchos momentos importantes en los que quise y quisiera estar presente, pero ya no puedo regresar el tiempo”, agregó.

Reynaldo Rossano quisiera reconciliarse con sus hijos

Reynaldo Rossano dejó claro que está abierto a que se dé el acercamiento con sus hijos, incluso considera una opción que vayan a terapia para sanar aquello de lo que se sientan “lastimados”.

“Quisiera decirles que los amo, que quisiera abrazarlos. Esta situación es triste, porque sé que se quitaron mi apellido en redes sociales, pero no legalmente”, expresó.