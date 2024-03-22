Detienen a actor de la telenovela ‘Camaleones’ por presunto delito sexual a su sobrina

El actor Danny Rey, también conocido como Dan Masciatelli, fue extraditado a México el 19 de marzo. Allí, fue arrestado después de ser acusado de abuso sexual por su sobrina, quien era menor de edad.

Actor de ‘Camaleones’ es acusado por abuso a su sobrina

Daniel Dueñas Masciatelli, conocido en el mundo del espectáculo como Dany Rey, enfrenta graves acusaciones. El actor y cantante de 36 años fue detenido en enero pasado en Argentina, mientras caminaba por un barrio de Buenos Aires. Las acusaciones provienen de un familiar cercano.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado que la investigación en su contra comenzó en 2023. El arresto se llevó a cabo en enero, después de que un juez en Jalisco emitiera una orden de aprehensión por abuso sexual infantil agravado.

Tras su extradición, Dany Rey permanece detenido y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en Tonalá, Jalisco.

El nombre de Dany Rey resonó en la telenovela ‘Camaleones’, donde compartió escenario con Belinda y Alfonso Herrera en 2009. Sin embargo, ahora enfrenta serias acusaciones por supuestamente abusar sexualmente de su sobrina en repetidas ocasiones.

En febrero pasado, después de su detención en Argentina, en su cuenta de Instagram publicaron un mensaje bajo el título “Daniel es inocente”.

En el documento, aseguraron que Danny Rey es víctima de una mentira, aparentemente por parte de la pareja de su hermana. Además, recalcaron que es un tema sumamente delicado involucrar a una menor de edad.

El comunicado expresa: “No se vale involucrar a terceros e inventar cosas tan delicadas a un menor de edad. Todos estamos al tanto del terrible abuso psicológico que la hermana de Daniel ha sufrido a manos de esta persona, y ahora le ha tocado a él. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre. Danny no está solo".

Según su versión, el sujeto presuntamente busca venganza porque el actor había defendido a su hermana y sobrinas de sus abusos.

En palabras del comunicado: “Sabemos la calidad de ser humano que es y conocemos al victimario, que desde que las cosas no funcionaron como él quería, comenzó esta pesadilla para la hermana de Daniel y sus hijas. Cuando ya no pudo causarles más daño, porque Daniel las estuvo defendiendo, buscó la manera de involucrarlo en una serie de difamaciones”.

Hasta el momento, esta es la única declaración que han dado en defensa del actor, quien permanece recluido en México.

¿Quién es Danny Rey, actor acusado de un delito sexual?

Danny Rey, desde temprana edad, se adentró en el mundo del entretenimiento. A los once años, comenzó su carrera como conductor y, en 2005, incursionó en la música al unirse al grupo Gee. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2009, cuando participó en la telenovela ‘Camaleones’.