Actor español vive pesadilla en su luna de miel en México y es deportado

"No había ningún delito ni nada parecido, simplemente, había un fallo en el visado de trabajo que obtuve hace años para trabajar en México. A mí nadie me notificó nada, yo estuve trabajando allí un año y por eso fui tranquilamente. Ahora tendré que aclararlo y arreglarlo por si algún día tengo que volver, aunque no me apetece nada", confesó a la revista.