Hijo de Adela Noriega y Fernando Colunga en ‘Amor real’, ya tiene 23 años: su cambio en fotos

‘Amor real’ se convirtió casi inmediatamente en un éxito: la historia fue protagonizada por Adela Noriega y Fernando Colunga, mientras que entre los actores de reparto se encontraban talentos como Mariana Levy, Chantal Andere, Ernesto Laguardia y más.

Así como el melodrama ayudó a consolidar las carreras de su elenco (para Mariana Levy fue su último proyecto antes de su muerte en abril del 2005), también sirvió para lanzar la carrera de uno de sus intérpretes.

Alex Flores le dio vida a Manuelito, el hijo de Adela Noriega y Fernando Colunga en ‘Amor real’

La telenovela de época fue el escenario ideal para que Alejandro Felipe Flores, de entonces 5 años, se adentrara en el mundo de la televisión.

Su papel fue el de Manuelito, el fruto de la relación entre los protagonistas de la historia.



Lo cierto es que esta oportunidad, así como su aspecto tierno le ayudó a conseguir más trabajos rápidamente. Al poco tiempo se unió al elenco de ‘Pasión de Gavilanes’ y la película ‘Voces inocentes’.

En el 2005, cuando ya tenía 7 años, consiguió el papel más recordado de su trayectoria: Frijolito, en la telenovela ‘Amarte así’ y su consecuente

Sobre haberse convertido en toda una estrella a una corta edad, el actor comentó a la revista People en una entrevista de junio del 2018:

“Era muy divertido ver personas de todas las edades corriendo detrás de mí cuando viajaba para pedirme autógrafos, tocarme, sacarse fotos conmigo, etc. (...) Recuerdo que siempre me gustó que la gente me siguiera porque, aunque estaba muy chiquito, me daba cuenta de que me seguían por el empeño que ponía en aprenderme los parlamentos de Frijolito y ponerle 'feeling', como decía yo en ese entonces”.



Tras este papel, la carrera de Alejandro Felipe Flores siguió despegando. En el 2009 volvió a a trabajar junto a la productora Carla Estrada en una telenovela de época llamada ‘Pasión’, en la que interpretó al hijo de William Levy.

Más adelante hizo participaciones especiales en ‘Atrévete a soñar’ y ‘Llena de amor’.

Sin duda alguna, uno de los trabajos más destacados del intérprete llegó en el 2016, cuando tuvo la oportunidad de darle vida a un Juan Gabriel adolescente en ‘Hasta que te conocí’. En la citada conversación con la revista People, el entonces joven aseguró que ‘El Divo de Juárez’ lo escogió para el papel, antes de su muerte en el 2018.



En aquella ocasión, aseguró que deseaba continuar con su carrera como actor, sin embargo, en años recientes esta faceta se ha volcado en programas unitarios, como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho.

El joven de ahora 23 años, que adoptó el nombre de Alex Flores, tiene desde el 2017 una agrupación musical llamada Khali. Aunque no han obtenido gran popularidad con sus sencillos ‘Déjame saber’ o ‘La razón’, el pasado 1 de julio, anunció que ya trabajaban en nuevo material, dejando ver que se mantiene firme en el sueño de convertirse en músico.

¿Qué piensas del cambio que dio Manuelito de ‘Amor real’?