Polémicas de famosos

Actor de How I Met You Mother es acusado de presuntamente apuñalar a su exnovia

El actor Nick Pasqual fue detenido en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México. La expareja del actor se encuentra hospitalizada.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Farruko Pop, aspirante a ‘La academia’, cumple sueño tras su muerte: construir la casa de padres 

Nick Pasqual, actor de How I Met You Mother, es acusado de p resuntamente apuñalar en repetidas ocasiones a su exnovia, la maquillista Allie Shehorn.

Reportes de la Fiscalía de Los Ángeles señalan que el actor fue detenido el miércoles 29 de mayo en un puesto fronterizo entre Estados Unidos y México.

Nick Pasqual enfrenta cargos por robo de residencia en primer grado con una persona presente e intento de asesinato, por lo que de encontrarse culpable, sería sentenciado a cadena perpetua.

Lo que se sabe del supuesto ataque

El actor, que tuvo una pequeña participación en la séptima temporada de How I Met You Mother, habría ingresado la madrugada del 23 de mayo al domicilio de su exnovia, Allie Shehorn, en el vecindario de Shadow Hills, en Los Ángeles, California.

Nick Pasqual habría acuchillado varias veces a la maquillista, por lo que la joven sería ingresada de emergencia al hospital. El sitio New York Post señala que la maquillista recibió cortes en el cuello, brazos y abdomen.

“Infligió grandes lesiones corporales a la víctima en circunstancias que involucraban violencia doméstica” y “usó personalmente un cuchillo durante la comisión del crimen. Nos aseguraremos de que el individuo responsable de este acto atroz rinda cuentas de sus acciones”, declaró el Fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Daily Mail señala que la maquillista solicitó una orden de restricción contra su expareja Nick Pascual días antes del ataque.

Tras el presunto ataque, Allie Shehorn pasó varios días en cuidados intensivos. La joven fue trasladada a otra zona del hospital el 28 de mayo, donde continúa su recuperación.

Así va la recuperación de Allie Shehorn.
Así va la recuperación de Allie Shehorn.
Imagen Allie Shehorn / Instagram


Amigos y familiares de la joven recurrieron a la plataforma GoFundMe para recaudar fondos y poder solventar los gastos médicos, los cuales podrían ascender a 100 mil dólares.

