Actor de ‘El Señor de los Cielos’ muestra lo grandes que están sus trillizos: hace un año presentó a su pareja

Video ¿Por qué Ricky Martin no puede estar siempre con sus hijos menores? Él lo aclara

Mauricio Garza sorprendió al mostrar lo grandes que están sus trillizos. Este lunes 1 de diciembre, el actor de ‘El Señor de los Cielos’ compartió varias fotografías junto a los pequeños que comparte con su pareja, el francés Fred Cohen.

“¡Feliz cumpleaños a mi princesa, mi gremlin y mi bebé de la casa por sus 2 añitos! ¡Los amo!”, escribió en Instagram.

PUBLICIDAD

Aunque Mauricio Garza no hizo más comentarios sobre los pequeños en sus fotografías, en ellas también se dejó ver junto a su pareja, a quien presentó y comenzó a compartir imágenes junto a él en Instagram desde junio de 2024.

Mauricio Garza muestra lo grandes que están sus trillizos. Imagen Mauricio Garza / Instagram

¿Quién es la pareja de Mau Garza?

En septiembre de 2024 la revista TVNotas reportó que Mauricio Garza mantenía una relación con el francés Fred Cohen, quien supuestamente se encontraba en México porque tenía planes de convertirse en padre de trillizos.

"Lleva varios meses de relación con un hombre guapísimo llamado Fred Cohen que vive en Francia. Este vino a México para ser padre de trillizos a través de una madre de alquiler. Hasta donde sé, acá se conocieron y se dio un flechazo muy bonito entre ellos. Mauricio viajó a Francia para vacacionar con Fred, y éste se la ha pasado parte de su tiempo en México para estar al lado de Mau”, reportó una supuesta fuente a la revista.

Mauricio Garza nunca confirmó ni negó los rumores. Sin embargo, desde septiembre de 2024 comenzó a publicar fotografías familares con el francés, quien es padre de los trillizos Sacha, Mila y Liam, según ha compartido él en Instagram.

Fred Cohen y Mauricio Garza Imagen Fred Cohen / Instagram



De acuerdo con las publicaciones de Fred Cohen, los trillizos nacieron el 30 de noviembre de 2023, pero fue hasta junio de 2024 que Mau y él compartieron su primera fotografía junto a ellos.