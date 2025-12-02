Hijos de famosos

Actor de ‘El Señor de los Cielos’ muestra lo grandes que están sus trillizos: hace un año presentó a su pareja

El actor Mauricio Garza celebró el segundo cumpleaños de sus trillizos, pequeños que comparte con el francés Fred Cohen.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Por qué Ricky Martin no puede estar siempre con sus hijos menores? Él lo aclara

Mauricio Garza sorprendió al mostrar lo grandes que están sus trillizos. Este lunes 1 de diciembre, el actor de ‘El Señor de los Cielos’ compartió varias fotografías junto a los pequeños que comparte con su pareja, el francés Fred Cohen.

“¡Feliz cumpleaños a mi princesa, mi gremlin y mi bebé de la casa por sus 2 añitos! ¡Los amo!”, escribió en Instagram.

PUBLICIDAD

Aunque Mauricio Garza no hizo más comentarios sobre los pequeños en sus fotografías, en ellas también se dejó ver junto a su pareja, a quien presentó y comenzó a compartir imágenes junto a él en Instagram desde junio de 2024.

Mauricio Garza muestra lo grandes que están sus trillizos.
Mauricio Garza muestra lo grandes que están sus trillizos.
Imagen Mauricio Garza / Instagram

Más sobre Hijos de famosos

Bebé de Migbelis Castellanos le dice “mamá” por primera vez a sus 8 meses y así reacciona ella
0:55

Bebé de Migbelis Castellanos le dice “mamá” por primera vez a sus 8 meses y así reacciona ella

Univision Famosos
Susana González presume momento especial de su hijo Santiago: así de grande luce a sus 16 años
2 mins

Susana González presume momento especial de su hijo Santiago: así de grande luce a sus 16 años

Univision Famosos
Cazzu revela entre lágrimas que convenció a Inti de cumplirle un deseo: “Nunca me voy a olvidar”
2 mins

Cazzu revela entre lágrimas que convenció a Inti de cumplirle un deseo: “Nunca me voy a olvidar”

Univision Famosos
Gabriel Soto sorprende: revela que “no está lejos” que sus hijas lo hagan abuelo y dice por qué
0:51

Gabriel Soto sorprende: revela que “no está lejos” que sus hijas lo hagan abuelo y dice por qué

Univision Famosos
Francisca y sus hijos dan por inaugurada la época navideña, ¡el arbolito les quedó espectacular!
2 mins

Francisca y sus hijos dan por inaugurada la época navideña, ¡el arbolito les quedó espectacular!

Univision Famosos
Presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! no celebra Navidad desde hace "7 años" con su hija: "Es difícil"
2 mins

Presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! no celebra Navidad desde hace "7 años" con su hija: "Es difícil"

Univision Famosos
Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años
1 mins

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años

Univision Famosos
¿De qué murió el hijo de 5 años del exfutbolista Fernando Navarro? Lo que se sabe del funeral
1 mins

¿De qué murió el hijo de 5 años del exfutbolista Fernando Navarro? Lo que se sabe del funeral

Univision Famosos
Muere hijo del exfutbolista Fernando Navarro a los 5 años: lo que se sabe
2 mins

Muere hijo del exfutbolista Fernando Navarro a los 5 años: lo que se sabe

Univision Famosos
Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán revela por qué a su mamá le "da ansia" que tenga novio
0:56

Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán revela por qué a su mamá le "da ansia" que tenga novio

Univision Famosos

¿Quién es la pareja de Mau Garza?

En septiembre de 2024 la revista TVNotas reportó que Mauricio Garza mantenía una relación con el francés Fred Cohen, quien supuestamente se encontraba en México porque tenía planes de convertirse en padre de trillizos.

"Lleva varios meses de relación con un hombre guapísimo llamado Fred Cohen que vive en Francia. Este vino a México para ser padre de trillizos a través de una madre de alquiler. Hasta donde sé, acá se conocieron y se dio un flechazo muy bonito entre ellos. Mauricio viajó a Francia para vacacionar con Fred, y éste se la ha pasado parte de su tiempo en México para estar al lado de Mau”, reportó una supuesta fuente a la revista.

Mauricio Garza nunca confirmó ni negó los rumores. Sin embargo, desde septiembre de 2024 comenzó a publicar fotografías familares con el francés, quien es padre de los trillizos Sacha, Mila y Liam, según ha compartido él en Instagram.

Fred Cohen y Mauricio Garza
Fred Cohen y Mauricio Garza
Imagen Fred Cohen / Instagram


De acuerdo con las publicaciones de Fred Cohen, los trillizos nacieron el 30 de noviembre de 2023, pero fue hasta junio de 2024 que Mau y él compartieron su primera fotografía junto a ellos.

Según refiere la revista TVNotas, Mauricio Garza y Fred Cohen se habrían conocido en México, cuando éste se trasladó al país de origen del actor para convertirse en padre por medio de “una madre de alquiler”.

Relacionados:
Hijos de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX