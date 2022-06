La abuela de Índigo reveló el apodo de la bebé y cómo son Evaluna y Camilo como padres

El 9 de abril de 2022, Camilo y Evaluna anunciaron públicamente el nacimiento de Índigo, su primera hija.

La más pequeña del clan Montaner había sido esperada con gran cariño por parte de su familia y fans por igual, especialmente porque los jóvenes lanzaron una canción con el nombre de su primogénita, aunque en ese entonces desconocían su sexo.

Los famosos papás optaron por vivir una dulce espera muy pública, con frecuentes fotografías en redes sociales y con apariciones en eventos públicos, como los Premios Lo Nuestro 2022, donde la hija de Ricardo Montaner aprovechó para presumir su 'baby bump'.

Sin embargo, tras la llegada de la pequeña, han cuidado su privacidad. Tan solo las primeras semanas los jóvenes padres se ausentaron de sus perfiles digitales, sin mencionar que, hasta el momento, no han mostrado el rostro de la bebé en dichas plataformas.

Ricardo Montaner le cambia los pañales Índigo

Sin duda, el intérprete de ‘Me va a extrañar’ es quien más ha hablado frente a las cámaras sobre el nacimiento de su nieta. Tan solo el 24 de mayo pasado, contó al programa ‘Venga la Alegría’ que cuida de la bebé en la medida en la que su agenda se lo permite.

“Hago todo, limpio culito, o sea todo. Soy un abuelo con todas las de la ley, en serio, cambio pañal, soy muy experto (...) Por ahí no hay ni preocupación, porque Evaluna me dice: 'Toma papá, hasta que pida de tomar leche, quédatela', y yo me encargo de ella”, aseguró.

Marlene Rodríguez reveló cómo son Evaluna y Camilo como padres primerizos

El 1 de junio, la revista ‘¡Hola!’ publicó una entrevista exclusiva con la mamá de Evaluna, Mau y Ricky. Además de hablar sobre su línea de ropa de bebés, la esposa de Ricardo Montaner fue cuestionada sobre cómo ha vivido la llegada de su nieta.

Al respecto, comentó:

“Eva, Cami e Indi fluyen como pocas veces lo he visto. Son padres naturales y en paz, eso hace que la nena sea plácida y feliz”.



Sobre la decisión de los padres primerizos de no mostrar a su hija en redes sociales, explicó que “ellos sienten que por ahora es mejor así y yo estoy muy de acuerdo”, aunque eso no significa que tengan a la bebé en una burbuja, pues recordó que ya salieron juntos en su primera gira musical.

En medio de la plática, la fundadora de El Hilo Rojo, también reveló que Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, les regaló a Evaluna y Camilo unas semillas de la planta índigo para que las sembraran en su casa tras el nacimiento de su bebé.

Marlene Rodríguez de igual manera fue cuestionada sobre cómo vive su rol de abuela, a lo que respondió:

“Yo creo que soy una abuela cool pero cero permisiva, no me gustan los bebés malcriados. Creo absolutamente en los límites”.



Por último, aseguró sentirse “agradecida” con Dios porque ahora la familia espera la llegada de Apolo, su nieto por parte de Mau y Sara Escobar.