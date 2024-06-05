Abuela de Chiquis dice que ella “necesita apurarse” para tener hijos tras su “aborto espontáneo”

Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido

Chiquis Rivera reveló, el pasado 2 de junio, que sufrió un “aborto espontáneo”, por lo que perdió al bebé que procreó con su pareja, Emilio Sánchez.

Visiblemente afectada, ella detalló que tenía “siete semanas” de gestación y que tanto ella como su prometido estaban “muy emocionados” al respecto.

Ante la noticia, su abuela materna, doña Rosa Saavedra, reaccionó rápido, escribiéndole en su publicación de Instagram: “Ay, chula, cuídate para el próximo embarazo. ‘Sorry’”.

Por dicho comentario, la mamá de la fallecida Jenni Rivera fue criticada por los usuarios de la red social, que la tacharon de poco “empática”, “fría” y “hasta sarcástica”.

Abuela de Chiquis le escribió para apoyarla tras lo sucedido

A sólo dos días de lo ocurrido, la señora Rosa Saavedra abordó, en primer lugar, la controversia que generaron sus palabras.

“Ya lo borré (mi texto) porque me dio coraje”, aseveró durante un ‘live’ en su canal de YouTube este 4 de junio.

Ella confesó que se comunicó en privado, vía mensajes, con Chiquis, esto horas después de que ella realizara su lamentable anuncio.

“Me dijo: ‘Estoy bien, abuelita’. Le digo: ‘No te preocupes. Dios de todo tiene control, él te va a dar más hijos, nada más cuídate para que la próxima vez que salgas embarazada, esté reforzada bien la matriz’”, explicó.

Saavedra aclaró que lo que pretendía desde un inicio era aconsejarle a la intérprete de ‘Abeja reina’ que tome precauciones cuando vuelva a quedar en cinta.

Abuela de Chiquis dice que ella “necesita apurarse” a tener hijos

Luego de esclarecer que todo entre ella y la cantante quedó en orden por esta polémica, doña Rosa Saavedra hizo una revelación.

“Lo que más he deseado de nietos, son de Chiquis y de ‘Pedrito’, porque son los mayores y no me han dado ninguno”, mencionó.

En ese sentido, compartió: “Una profeta le dijo que ella iba a tener 3 hijos, y yo estoy esperando todavía esos niños, creo en Dios”.

“Y no va a ser el único ni el último, ella sí va a tener sus hijos. Necesita apurarse mi nieta para que…”, agregó en cuanto a eso.

Saavedra recalcó que en el instante que la exponente del regional mexicano vuelva a estar en gestación “tiene que cuidarse, estar en reposo, para que no vuelva a suceder lo mismo”.

“Si ya ve que ella tiene ese problema, (debe) cuidarse. Si sabe que está embarazada, no salir, no brincar, no andar en cosas así, porque no todas tenemos la matriz fuerte”, enunció.