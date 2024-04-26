Aarón Diaz confiesa si regresa a las telenovelas: ¿con otra ‘Teresa’?

Video Así es la lujosa vida de las hijas de Aarón Díaz, ¡querrás que te adopte!

En 2010, Aarón Díaz protagonizó la telenovela 'Teresa' junto a Sebastián Rulli y Angelique Boyer, siendo esta su última producción en México. A 14 años del proyecto, el actor desató los rumores de un posible regreso.

Las especulaciones comenzaron cuando el actor, de 42 años, visitó las instalaciones de Televisa San Ángel este 23 de abril. Ahí, fue interceptado por un reportero de TVyNovelas, quien le cuestionó si pronto el público lo verá en los melodramas.

“Aarón qué gusto de verte, ¿Dónde te vamos a ver? ¿En qué novela te vamos a ver? Qué gusto verte por aquí”, mencionó.

Con su característica sonrisa, Aarón Díaz evitó a toda costa responder la pregunta y comenzó a bromear con el reportero, volviéndose camarógrafo para que el miembro de la prensa también saliera en la entrevista.

“Como que dónde, si me estás viendo ahorita… Sal tú también en el video. Gusto en verte”, se escucha decir al exesposo de Kate del Castillo.

Ante la insistencia del reportero, el actor no tuvo más remedio que contestar y afirmó que no tiene ningún proyecto en puerta y hasta habló de la posibilidad de verlo nuevamente en ‘Teresa’, afirmando que cada año retransmiten el melodrama que protagonizó con Boyer y Rulli.

“ En ‘Teresa’, que la repiten cada año yo creo. No hay novedades, estoy saludando a los viejos amigos nada más”, dijo entre risas.



Aarón Díaz se alejó de las telenovelas desde hace algunos años; pero este 2024, sí tuvo un pequeño regreso a la pantalla chica con la serie 'Reconexión', en la que presentó lugares de México.

¿Qué telenovelas protagonizó Aarón Díaz?

En 2002, Aarón Díaz debutó como actor de telenovelas al protagonizar ‘Clase 406’, donde trabajó junto a Sherlyn, Dulce María e Irán Castillo, entre otros.

Dicha producción le abrió las puertas de los melodramas juveniles y participó en otros proyectos, como ‘Corazones al límite’, ‘Barrera de amor’ y ‘Lola, érase una vez’, en la cual trabajó con Eiza González.

Aunque ya era un protagonista de telenovelas consolidado, alcanzó fama internacional con 'Teresa’, telenovela en la que dio vida a 'Mariano' e hizo mancuerna con Angelique Boyer, Ana Brenda y Sebastián Rulli.

A la par de su carrera en la actuación, Aarón Díaz buscó el amor; su primer matrimonio fue con Kate del Castillo, con quien se casó en Las Vegas en 2009, pero dos años después se divorciaron.

En 2015, volvió a contraer nupcias ahora con la argentina Lola Ponce, con quien procreó a sus hijas Erin y Regina.