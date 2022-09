Aarón Díaz lleva 10 años lejos de las telenovelas: contó qué ha hecho y cuándo regresará

Aaron Díaz se convirtió en galán de telenovelas a una corta edad, cuando participó en proyectos como ‘Clase 406’, ‘Corazones al límite’, ‘Lola, érase una vez’ y más.

Debido a sus protagónicos y el éxito que tuvo cada uno de los melodramas que esteralizó, muchos le auguraban una prolífica carrera en la pantalla chica.

No obstante, el actor se separó de los sets de televisión tras formar parte de ‘Teresa’ (que puedes ver gratis en ViX). A 12 años de su ausencia, el actor ‘reapareció’ habló de qué es lo que lo ha mantenido alejado del medio que lo lanzó a la fama.

Aaron Díaz contó a qué se ha dedicado tras dejar las telenovelas

El pasado 7 de septiembre, el histrión asistió a la premiere de ‘Toda la sangre’, serie que estelariza con Ana Brenda Contreras, con quien, curiosamente, compartió créditos en ‘Teresa’.

Ahí, atendió múltiples preguntas de la prensa como qué ha hecho después de abandonar los sets de grabación:

“Fui padre, encontré a la mujer más maravillosa del mundo, he podido hacerme un camino encontrando proyectos que me llaman la atención, he podido empezar a producir cosas independientemente, de cosas que me apasionan, como México”.



En ese sentido, comentó que tiene una serie documental llamada ‘Reconexión México’, en la que se dedica a viajar por su país natal y mostrar algunas de sus maravillas.

Por ello, calificó este tiempo como “la década más hermosa de mi vida”.

Aarón Díaz reveló cuándo regresará a las telenovelas

Si bien dicha serie marca su regreso a la pantalla chica, el galán de ‘Clase 406’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) fue cuestionado sobre la posibilidad de que retome su carrera en los melodramas.

Al respecto, expresó que “a veces paso años sin hacer un proyecto” porque “no me atrae”:

“Si no me atrae no puedo hacer mi trabajo bien, entonces necesito que sea algo que me apasione. Cuando llegue eso, no importa en qué plataforma sea, no importa en qué género sea, no importa qué formato sea… Las historias buenas son historias buenas”.

Aarón Díaz aclaró que no ha dejado México

Por su ausencia frente a los reflectores, muchos creyeron que el actor había abandonado su país natal y se había mudado a Europa.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para esclarecer que por el momento su familia y él pasan mucho tiempo en Italia “porque mi mujer hizo su carrera (ahí) y está haciendo un tour allá, pero yo aquí estoy”.

En ese sentido, también se desvivió en halagos hacia su lugar de origen.