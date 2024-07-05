¿Quieres que tu perfume dure más tiempo? El truco de Coco Chanel para conservar el aroma

Desde su incursión en el mundo de la moda en 1924, Coco Chanel se ha convertido en un ícono de la elegancia. Su marca de perfumes es sinónimo de lujo y exclusividad, sello que distingue a la sofisticada firma francesa.

Aunque la diseñadora falleció en 1971, sus consejos y trucos para sacar el máximo provecho de los perfumes siguen vigentes y son altamente valorados por los apasionados de los buenos olores.



Uno de los trucos más apreciados y valorados de la empresaria para prolongar la duración del perfume durante el verano es en realidad muy sencillo y eficaz. Chanel aconsejaba no rociar el perfume directamente sobre la piel o el cabello, en su lugar de recomendaba aplicarlo en el interior de la ropa, específicamente en las mangas, el interior de la chaqueta o en la cintura de los pantalones.

Este método permite que el calor del cuerpo libere gradualmente la fragancia, manteniéndola viva durante todo el día sin resecar la piel.

La razón detrás de este truco radica en la química del perfume y la interacción con la piel. Al aplicar la fragancia directamente, especialmente en climas cálidos, el alcohol puede evaporarse rápidamente, llevándose consigo la fragancia.



Al ponerlo en la ropa, se crea una especie de ‘reserva’ que se libera lentamente, lo que ofrece una experiencia olfativa prolongada y sin tener los efectos deshidratantes del alcohol sobre la dermis.

Además de este tip, el experto diseñador de moda e imagen Jean-Claude Mercier recomienda que para seguir oliendo rico todo el día es importante utilizar productos complementarios de la misma línea de tu aroma favorito, como cremas corporales o geles de baño.

En su cuenta de TikTok, el diseñador francés compartió como poner perfume a la francesa y oler con sofisticación.



Esto ayuda a crear capas de fragancia que trabajan en conjunto para extender la duración de las mismas. Aplicar una crema perfumada antes de esparcir el perfume puede ayudar a sellar el aroma y garantizar su longevidad.

Otra técnica recomendada por los expertos es aplicarlo en puntos estratégicos del cuerpo, como detrás de las orejas, en las muñecas, el escote, los tobillos y detrás de las rodillas. Estas áreas coinciden con los puntos de pulso donde la piel es más cálida, lo que facilita la liberación progresiva de las moléculas olfativas.

Pulverizar el perfume en el aire y caminar a través de la nube que se forma también puede ayudar a que este se adhiera mejor sobre el cuerpo y la ropa.



Para esto es importante tener en cuenta la intensidad y el tipo de fragancia, pues ninguna no se comporta igual; hay algunas más volátiles como las cítricas que pueden requerir una aplicación más frecuente, mientras que las amaderadas o especiadas suelen tener una mayor duración.