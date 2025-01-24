Usó un bikini a sus 59 y le llovieron críticas: “Nos hacemos más hermosos con la edad”

"Aquí hay un buen comentario de un seguidor, haciéndose eco de algunos otros. Una mujer de 57 años es "demasiado mayor" para posar en bikini, sin importar su apariencia. Porque "viejo" es "feo". Recibo comentarios como estos cada vez que publico una foto de mi cuerpo. Esta es la vergüenza por la edad que "me pone los pelo de punta". Los hombres mayores son distinguidos, pero las mujeres mayores son feas. Las personas que creen que la belleza es igual a la edad no entienden la belleza. Bonito es agradable a la vista, en parte porque es un poco soso, inofensivo. Es fácil de asimilar y fácil de olvidar. No tan bella. La belleza puede ser aguda. Puede herirte y dejar una cicatriz. Para percibir la belleza hay que poder VER. Es por eso que creo que nos hacemos más hermosos con la edad. Nos hemos ganado nuestra belleza, entendemos lo que es y podemos verla mucho mejor. No existe tal cosa como feo y viejo. Sólo miopes e ignorantes", se puede leer en la publicación.