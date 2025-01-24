Lifestyle
Usó un bikini a sus 59 y le llovieron críticas: "Nos hacemos más hermosos con la edad"

Varias mujeres arriba de 50 años aún presumen su figura en un bikini, tal como lo hace Paulina Porizkova, una antigua supermodelo que actualmente tiene 59 años y le demuestra a Internet que la belleza, ni la autoestima dependen de la edad.

Fernanda Ramos.
Parte del movimiento ‘body positive’ es aceptar la vejez con dignidad, dejando atrás el prejuicio relacionado con que la belleza se pierde con los años o la idea de que la aparición de canas o arrugas debe causar vergüenza.

Famosas como Regina Blandón han respondido a quienes la critican por lucir “viejita” y en este artículo te contaremos un poco más sobre el épico comentario de la ex modelo Paulina Porizkova, quien se dirigió a todos aquellos que la juzgaron por fotografiarse en traje de baño a sus casi 60 años.

Paulina Porizkova da lecciones de amor propio en su cuenta de Instagram

Hay que comenzar explicando que Paulina es una antigua modelo y actriz originaria de República Checa que posteriormente se nacionalizó como sueca y estadounidense.

Debido a su carrera profesional hoy en día cuenta con un perfil verificado en Instagram en el que comparte fotografías de su trabajo e imágenes de su día a día.

De hecho, sus poses, ‘looks’ y actitud siguen siendo aspectos dignos de una revista de moda, según los comentarios de sus fans; sin embargo, también hay personas malintencionadas que la califican de “ridícula” por seguir exprimiendo su lado fashionista a sus más de 50 aos.

Claro que Paulina Porizkova ha logrado contrarrestar las opiniones negativas usando sus redes sociales para crear conciencia sobre el amor propio. Esto porque quiere eliminar la vanidad tóxica, ya que, en su opinión, muchas veces los seres humanos se hacen a la idea de que la apariencia es la parte más valiosa en ellos.

Así respondió Paulina Porizkova a quienes la criticaron por usar bikini a sus casi 60 años

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex modelo evidenció uno de los muchos comentarios que le hacen por posar en bikini a su edad, en el cual intentaban avergonzarla al decirle que con el paso de los años había perdido su belleza:

“Debes de estar en mucho dolor para seguir publicando fotos en bikini a tu edad. Siempre he pensado que hacerse viejo y feo es más duro en gente bonita. Perder la gracia es mucho más difícil para quienes son bonitos porque las personas feas ya están acostumbradas a ser feas, entonces no hay un cambio en ello. En resumen, siento tu dolor y rezo para que puedas aceptar los términos de tu mortalidad. Todos nos hacemos feos y viejos, sólo te tienes que acostumbrar a que no eres mejor a comparación del resto de nosotros”.


Tras leerlo, Paulina Porizkova no se quedó con los brazos cruzados y aclaró que ser “viejo” no era sinónimo de ser “feo” como había dicho el internauta.

Por el contrario, las personas maduras se han ganado su belleza con los años, dado que entienden que va más allá de lo físico.

"Aquí hay un buen comentario de un seguidor, haciéndose eco de algunos otros. Una mujer de 57 años es "demasiado mayor" para posar en bikini, sin importar su apariencia. Porque "viejo" es "feo". Recibo comentarios como estos cada vez que publico una foto de mi cuerpo. Esta es la vergüenza por la edad que "me pone los pelo de punta". Los hombres mayores son distinguidos, pero las mujeres mayores son feas. Las personas que creen que la belleza es igual a la edad no entienden la belleza. Bonito es agradable a la vista, en parte porque es un poco soso, inofensivo. Es fácil de asimilar y fácil de olvidar. No tan bella. La belleza puede ser aguda. Puede herirte y dejar una cicatriz. Para percibir la belleza hay que poder VER. Es por eso que creo que nos hacemos más hermosos con la edad. Nos hemos ganado nuestra belleza, entendemos lo que es y podemos verla mucho mejor. No existe tal cosa como feo y viejo. Sólo miopes e ignorantes", se puede leer en la publicación.
