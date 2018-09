Meghan al 100%: estos 5 detalles demuestran que vuelve a ser la de siempre

La duquesa de Sussex apareció en su primer evento como anfitriona en el palacio de Kensington. Para la ocasión eligió seguir la primera regla de oro: back to the basics (o volver a sus raíces). Por eso llevó un atuendo que nos recuerda mucho a los looks favoritos de Meghan durante su compromiso con Harry: marcas emergentes como Misha Nonoo, cómodos bodies y siluetas sencillas.

El abrigo $1,195 El toque de color lo dio con un abrigo recto en lana azul cobalto con solapas puntiagudas de la marca canadiense Smythe. El abrigo (agotado en su tienda original) todavía puede encontrarse en otros distribuidores. Body Falda Zapatos

El anillo $44 Un detalle casi imperceptible, pero que la duquesa lleva casi a diario: un delicadísimo anillo en oro martillado de 14k de la marca Catbird. Falda Zapatos Abrigo

El body $110 En la parte superior Meghan llevó un body Renegade de cuello alto en hilos modal sin mangas en negro de su marca favorita Tuxe. Por su estilo, la prenda queda siempre perfectamente ajustada al torso. Por eso, la duquesa lo ha llevado en más de una ocasión. Zapatos Abrigo Anillo

La falda $250 Meghan volvió a una de sus marcas favoritas, la de la diseñadora (y amiga personal) Misha Nonoo. De ella llevó la falda ‘Saturday skirt’ tableada y de largo midi que, contrario a lo que dice su nombre, es lo suficientemente versátil para usarse cualquier día de la semana. Abrigo Anillo Body

Los zapatos $395 Otro de los básicos de confianza de Meghan son sus pumps Jay en gamuza negra de Sarah Flint. Confeccionados en Italia, cada par tiene dentro material adicional para hacerlos más cómodos. Anillo Body Falda

IMÁGENES: Getty Images y Associated Press.