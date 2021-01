Jennifer López hizo historia en la inauguración de Biden, pero A-Rod disfrutó: 13 fotos que lo dejan claro

A-Rod , quien con los años y tras su retiro del béisbol ha brillado como comentarista deportivo y hombre de negocios, no canta y todavía no ha sido visto bailando al nivel que requiere formar parte del show de JLo. Sin embargo, está en todas, apoyándola.

Este 20 de enero, Jennifer López se convirtió en la primera artista en hablar en español durante la toma de posesión de un presidente en Estados Unidos, mientras que su "macho bello no dejó duda alguna, a través de las redes sociales, de que fue quien más disfrutó del evento y tenemos 13 'pruebas'.

1. "Breaking News" temprano en el día

2. Tuvo un 'break' de hacer turismo

3.

Primero que el presidente... y que JLo

Aunque solo había oficiales de seguridad, se dirigió a la zona VIP para echarle un vistazo y no resistió la tentación de mostrar cómo todo estaba listo para la magna celebración.

4. Con tiempo para la selfi

Para ser testigo de la historia y apoyar a su prometida, porque no tenía un acto oficial a su cargo.

5. 'Vecino' de los Obama

A-Rod no solo la tomó sino que compartió esta especie de souvenir con el resto del mundo.

6. ¿Le guardó la silla?

No, no fue por eso que lo miró así. Aunque él destacó que la silla de ella estaba tan reservada como la de los Obama, esta expresión en nada tiene que ver con eso. Algo dijo o hizo A-Rod que la emocionó hasta lo más 'deep'.

7. Tiene una foto para enmarcar

No estarían codo con codo porque la pandemia por el covid-19 impone distanciamiento, pero más tarde, A-Rod se encargó de saludar al expresidente Barack Obama con los puños. No vemos sus labios, pero los ojos de ambos sugieren contentura.

8.

De guardaespaldas, 'really'?

Jennifer López se murió de risa y a él no le molestó pues está acostumbrado a que lo confundan 😄.

9. El reencuentro con su amigo Bill

Con mascarilla y lentes no se sabe cuánto hablaron, pero no todos los días se topa uno con uno de los expresidentes demócratas más populares y controversiales: Bill Clinton. A sus 74 años, el padre de Chelsea Clinton no lucía tan enérgico como en 2011, cuando A-Rod salió junto a él y su novia de aquel entonces, Cameron Díaz, a pasarla bien en Miami.