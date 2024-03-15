¿Cuándo entrará la primavera 2024?: Todo lo que necesitas saber sobre el equinoccio (incluye rituales)

La primera estación del año está por llegar. En pocos días la temperatura comenzará a subir y disfrutaremos de días soleados por más tiempo. El equinoccio de primavera 2024 en Estados Unidos y el mundo entero no solo marca un renacer en el planeta, sino también en nosotros, pues estar expuestos a la luz solar por más tiempo mejora nuestro estado de ánimo.

Para que estés preparada o preparado, te decimos cuándo y a qué hora se llevará a cabo este fenómeno astronómico y natural. Además, encontrarás una serie de rituales que puedes hacer para atraer la buena energía en tu casa y en las personas que te rodean en esta temporada.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

Ocurre cuando el Sol se ubica sobre la línea del Ecuador dando como resultado que el día y la noche duren el mismo tiempo. Este equilibrio de luz marca el comienzo de la primavera, una época de renacimiento y crecimiento, cuando la naturaleza despierta de su letargo invernal.

Equinoccio de primavera 2024 en Estados Unidos y México

¿Cuándo y a qué hora es?

La fecha exacta para este evento en Estados Unidos es el 20 de marzo. Este día, el sol cruzará el ecuador celeste, moviéndose de sur a norte, dando la bienvenida oficial a la primavera.

La hora exacta del equinoccio será a las 11:06 a.m. EDT (Eastern Daylight Time).

En tanto México, observará el equinoccio de primavera el mismo día que Estados Unidos, el 20 de marzo. La hora del equinoccio en México será a las 10:06 a.m. CST (Central Standard Time).

¿Cómo se celebra?

En ambos países, este es un momento para festejar el renacimiento y florecimiento en la naturaleza que nos rodea. En diferentes puntos de Estados Unidos y México es común ver a las personas disfrutar de este día soleado para recargarse de energía.

En Estados Unidos es un día donde suelen llevarse a cabo diferentes festivales al aire libre, desde cociertos, mercados y hasta deliciosas BBQ.

En México, las pirámides de Teotihuacán y Chichén Itzá esperan a miles de visitantes que se reúnen para observar los juegos de luz y sombra que se dibujan en sus estructuras. Además, muchas personas aprovechan para realizar rituales, abrirse a la espiritualidad y cargarse de vibra positiva, pues se cree que estos centros ceremoniales son puntos que concentran energía.

Beneficios para el ser humano

Lo cierto es que la primavera mejora el estado de ánimo y aumenta los niveles de energía. Gozar de días más luminosos ayuda a nuestro cuerpo a producir más serotonina, conocida como la hormona de felicidad. Además, disminuye los síntomas de trastornos afectivos como la depresión estacional.

El clima más cálido nos motiva a pasar más tiempo al aire libre, realizar actividad física y socializar más. Vaya, ¡nos sentimos renovados!

Ya sea que te encuentres celebrando en algún festival, admirando el espectáculo de luz en una antigua pirámide o simplemente disfrutando del equilibrio de día y noche desde tu hogar, el equinoccio de primavera es una invitación a celebrar la vida y el renacimiento que viene con esta hermosa estación.