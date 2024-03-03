Descubre los trucos para mantener tus flores radiantes por más tiempo

Seguramente has comprado un ramo de rosas frescas y al llegar a casa y ponerlo en el florero se marchitan en menos de dos días. Lo cierto es que mantener las flores vivas y vibrantes es un arte, pero aquí te daremos los mejores consejos para que adornen tu hogar por más tiempo.

7 consejos para conservar flores frescas por más tiempo

PUBLICIDAD

1. Corta los tallos en diagonal

Corta los tallos de las flores aproximadamente 2 cm desde la parte inferior en un ángulo de 45 grados. Esto aumenta la superficie para la absorción de agua y previene que los tallos se apoyen completamente en el fondo del jarrón, lo que puede obstruir este proceso.

2. Usa agua limpia

Cambia el agua de tu florero cada dos días para mantener las flores frescas. El agua limpia previene el crecimiento de bacterias que pueden dañar las flores.

Video Trucos caseros para mantener en buen estado tus plantas y flores

3. Añade conservante

Uno de los mejores consejos para mantener las flores frescas por más tiempo es utilizar un conservante floral. Lo puedes comprar en las floristerías o hacer uno casero. Para prepararlo en casa solo necesitas: 1 parte de azúcar por 3 partes de agua y unas gotas de lejía o cloro. Esto ayudará a nutrir tus flores y mantener el agua limpia.

4. ¡Aléjalas del sol!

Coloca tu ramo en un lugar fresco, lejos de la luz solar directa, corrientes de aire y fuentes de calor. Además de conservar el agua limpia, evitará que se marchiten rápidamente.

5. Deshoja las flores

Antes de colocarlas en agua, retira todas las hojas que se encuentren en ¾ del tallo. Esto evitará que las que queden bajo el agua comiencen a descomponerse y comiencen a crecer bacterias.

6. Investiga qué corte es mejor para cada flor

Algunas flores, como las rosas, se benefician de un corte bajo el agua para evitar que el aire bloquee su capacidad de absorción una vez cortadas.

7. Refrigéralas

Si es posible, guarda las flores en el refrigerador durante la noche. Esto puede simular el ambiente fresco de una floristería y ayudar a prolongar su frescura.

PUBLICIDAD

¿Cuánto dura en promedio un ramo?

La duración de un ramo de flores frescas varía según el tipo, pero teniendo buenos cuidados, pueden durar desde una semana hasta más de dos semanas.

Las flores con tallos delgados y delicados, como las amapolas o las margaritas, tienden a marchitarse más rápido. Su estructura les dificulta retener agua, acelerando su proceso de deterioro. Por otro lado, flores como las orquídeas, los lirios y las rosas suelen tener un mayor tiempo de vida.

Estos sencillos consejos pueden hacer una gran diferencia en la vida útil de tus arreglos florales y gozar de su belleza por más tiempo.