Anthony Bourdain, el 'chico malo ' más bueno de la cocina

En 1999, Bourdain se colocó en el camino a la fama por el artículo 'Don't Eat Before Reading This' que daría pie al best seller, ' Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly', una memoria publicada en el 2000 sobre la vida en la cocina de un restaurante en Nueva York, la ciudad en la que este chef trabajó durante años al frente del restaurante Brasserie Les Halles.