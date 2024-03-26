¿Cómo cuidar tu ropa al tenderla? Dime qué prenda tienes y te diré como secarla

La persona que diga que no le importa cuidar su ropa está mintiendo; lo cierto es que nos gusta vernos bien, cada uno con su estilo y personalidad, pero impecables. Como sabemos, una de las cosas importantes es que la ropa que llevemos esté impecable. No es lo mismo llevar una blusa arrugada y manchada que una bien planchada e impecable. Sin embargo, nadie nos dijo cómo cuidar la ropa al tenderlas luego de lavarlas, porque no todas las prendas se tienden igual. Para ayudarte a conservarlas, te contaré el secreto para hacerlo correctamente. ¿Estás lista?

Cómo cuidar ropa al tenderla de acuerdo con tu tipo de prenda

#1 Camisas: cómo secarlas correctamente

¿Muchas camisas que lavar para llevar a la oficina? ¡Te contaré mi secreto! Hay dos formas de colgar una camisa, puedes colocarlas en un gancho y dejarlas secar afuera o puedes colgarlas en un tendedero o cuerda de la siguiente forma: Toma la camisa cerrada y tiéndela desde la parte inferior con un clip a cada lado. ¿Qué forma prefieres?

#2 Camisetas

¡Uff! Hasta que no conocí el truco para saber cómo tender una camiseta para que no se deforme, siempre terminaba arruinándolas. El éxito está en no tenderlas desde el extremo, ni de la parte de arriba, ni de abajo. Lo mejor es que la parte que quede sobre la rejilla o cuerda sea la parte del medio de la camiseta. De esta forma, evitarás que se estire por el peso y se arruine. ¡Bingo!

#3 Tender pantalones

Para saber cuál es la mejor forma de tender tus pantalones, primero debes saber de qué tela están hechos. Los pantalones de poliéster se secan facilmente, por lo que puedes tenderlos sobre una sola rejilla de tu tendedero. Sin embargo, si la tela de tus pantalones es el algodón, lo mejor será que los tiendas como a los jeans...

#4 Jeans

¿ Tus jeans suelen quedar duros cuando los quitas del lazo del tendedero? Eso es porque necesitan centrifugado y, si no tienes una lavadora con esta función o lavas a mano, procura escurrirlos primero.

El jean es grueso, por lo tanto necesitarás varias rejillas o lazos de tu tendedero para colocar un par. Abre la parte superior de tus jeans todo lo que puedas y tiéndelo con 4 clips para que quede abierto y circule aire. Recuerda que los jeans se secan mejor al sol, pero si son oscuros, no te recomiendo exponerlos o perderán su color.

#5 Falda: ¿cómo tenderla?

La forma de tender una falda varía según el tipo y la tela. Si tenderás una falda corta, toma 2 clips y cuélgala a la altura de la cintura; si la falda es larga, y de una tela que se seca rápido, hazlo a la manera en que tendiste los pantalones.

Si la falda es de una tela gruesa o de jean, utiliza dos rejillas del tendedero y si la falda tiene elástico o alguna parte más gruesa, procura darla vuelta para que seque del otro lado. ¿Seguimos?

#6 Vestidos

¡Con los vestidos no se juega! Por eso te daré un par de consejos para tender un vestido correctamente. Lo primero que tienes que hacer es tender el vestido desde la parte de arriba y colocar 4 clips; 2 cerca de la abertura del cuello y 2 cerca del extremo del hombro.

Así protegerás el cuello que es lo que más se ve. Luego, toma las mangas y también sujétalas con un clip para que no se estiren con el peso. También puedes colgar tus vestidos en una percha y ni tendrás que preocuparte. ¡Listo!

Ahora ya sabes cómo tender cada prenda correctamente y nunca más tendrás una camiseta estirada o el cuello de un vestido deforme. ¡Genial!