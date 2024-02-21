8 usos de las pelotas de tenis en el hogar que quizá no sabías, uno quitará los rayones del piso

Si eres de las que tiene muchas pelotas de tenis almacenadas y nunca las ocupas, ve sacándolas que a partir de ahora te servirán para múltiples cosas dentro de casa. ¡Te las contamos ahora mismo!

8 usos de las pelotas de tenis en el hogar

1. Para quitar rozaduras en pisos

Si por alguna razón tu piso se ha rayado, puedes solucionarlo haciéndole un corte en forma de X a una pelota de tenis para colocarla en el extremo de un palo de escoba. A continuación, frota con ella la superficie dañada.

En el siguiente video te mostramos el truco cómo quitar esos rayones fácil y sin esfuerzo paso a paso:

Video Cómo quitar los rayones del piso: Truco para eliminarlos sin esfuerzo

2. Bombilla fundida incrustada

Cuando la bombilla se funde y además se rompe al querer quitarla del portalámparas, no sabemos qué hacer para retirarla. La solución es muy sencilla: retira el resto colocando una pelota de tenis con mucho cuidado contra el portalámparas. Hazlo girar para poder desenroscar la parte que ha quedado dentro. Así evitarás accidentes o cortaduras con los restos del foco.

3. Indicador de aparcamiento

Para que siempre aparques a la perfección en tu garaje, solo tienes que colgar desde el techo una pelota de tenis que quede suspendida con una cuerda. Cuando ésta toque la esquina superior izquierda del parabrisas sabrás que has estacionado correctamente.

4. Candado libre de heladas

Para evitar que el interior del candado en donde colocas la llave se congele, corta la pelota de tenis con un cuchillo y guarda dentro el candado para que quede protegido de las heladas y de la lluvia.

5. Protege la bola de remolque del coche

Si tu coche tiene una bola de remolque puedes protegerla y prevenir posibles roces a otros coches, colocando sobre ella una pelota de tenis a la que antes habrás cortado por un lado.

6. Amortiguador de golpes

Otro de los usos populares de las pelotas de tenis en el hogar es prevenir los golpes. Si necesitas martillar y no quieres que se entere todo el vecindario, coloca en su extremo una pelota a la que previamente le habrás realizado un corte en forma de X para que haga de amortiguador cuando golpees materiales delicados.

7. Tope de puerta

Coloca una pelota de tenis en la parte baja y trasera del interior de la puerta de tu casa para que ésta, no se golpee contra la pared.

8. Desenrosca los frascos

Para frascos difíciles de abrir, corta por la mitad una pelota de tenis y colócala sobre la tapa para luego girarla y poder abrir el frasco.

¿Imaginabas que una pelota de tenis tenía todos estos usos fuera de las canchas? Todavía hay más objetos de uso diario que te pueden ayudar en más de un problema.