"Voy a morir infartado": así como lo anticipó, un fan de Xuxa murió al recibirla en Argentina

Cuando el relacionista público Hernán Mondragón se enteró de que su ídolo, la cantante brasileña Xuxa , estaría de visita en Argentina, no pudo contener su emoción y lo anunció a sus amistades en Facebook , advirtiendo qué pasaría cuando la viera: "Voy a morir infartado!!!! Mañana!!!!", ignorando que sus palabras eran premonitorias.

La saludó e intentó seguirla en medio del mar de fans que acudieron a darle la bienvenida . Siguió a la llamada 'reina de los bajitos' mientras ella recibía ayuda para moverse entre la multitud y lograr llegar a la camioneta que la trasladaría al hotel Four Seasons, donde se hospedaría. Poco antes de que ella subiera al vehículo, Mondragón se desplomó.

"Cuando dejé de hacer el programa en Argentina ('El Show de Xuxa', 1990-1993) me quedé con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza… Siempre que me veía era emoción pura… (El miércoles) a mi llegada al aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue… Es mi seguidor, mi fan y amigo que se volvió ángel … Mi corazón está apretado por no poder hacer nada (...) Lo siento. Voy a guardarte en mi alma", escribió junto a una foto de ambos.