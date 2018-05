Muere mamá de Xuxa: "Mi pajarito voló"

A principios de 2018, Xuxa había revelado la condición en la que se encontraba Alda Meneghel, y para el cumpleaños de la señora publicó dos conmovedores videos que estaban acompañados de las siguientes palabras: “Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros... Hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció... hace unos años que me pregunto, ¿qué hice para merecer a la mejor madre del mundo?"