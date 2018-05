"No tengo pareja": Chiquis Rivera confirma lo que todos temíamos (sorry Lorenzo 😩)

Desde que presentó su disco 'Entre botellas', el pasado 14 de marzo, la cantante y empresaria Chiquis Rivera daba a entender que había retomado su relación con Lorenzo Méndez, de quien recibía besitos y apretones cada vez que interpretaban su dúo 'El chisme'. Pero este jueves, la hija mayor de Jenni Rivera se dejó de paños tibios y cuando le preguntaron cuál fruta le recordaba el órgano sexual de su pareja, replicó: "No tengo pareja".

Ante el asombro de los conductores del programa 'Buenos días familia', que transmite Estrella TV, Chiquis Rivera reiteró que al vocalista de La Original Banda El Limón le tiene mucho cariño, "pero no sé... Está en él arreglar las cosas".

Todo apunta a que ambos cantantes no pudieron superar las diferencias que tenían poco después de su compromiso y que se agravaron con la pelea pública que se suscitó con Claudia Galván, exesposa de Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera parece estar muy firme en su decisión. "Gracias a Dios, (Lorenzo) no tiene nada malo que decir. Siento que me he portado muy bien con él, con sus hijas, con su familia, pero hay cosas entre medio que se tienen que arreglar".

En otros temas, la intérprete de 'Horas Extras' recalcó que las acusaciones que hicieron en su contra sus primas Abigail y Ayana, hijas de Lupillo Rivera, son falsas. Insistió en que nunca se acostó con Esteban Loaiza. "No es cierto, jamás le haría eso a una mujer, especialmente a mi madre. Jamás (...) No soy perfecta, no lo soy. No fui una hija perfecta tampoco, pero eso sí no o hice", espetó con firmeza.



A la pregunta de si estaría dispuesta a reconciliarse con sus primas, Chiquis no lo pensó dos veces antes de responder que sí. "Si he perdonado cosas más feas, más difíciles, por supuesto. Son mis primas y me duele... Somos familia y si ellas están abiertas a hablar conmigo, pues por supuesto que sí. Creo que tenemos que disculparnos (ambas partes) por ciertas cosas", admitió.