"Talita cumi": citando a Jesucristo la hija mayor de 'El Puma' intenta sanarlo desde lejos

Liliana Rodríguez, quien no mantiene comunicación con el artista, confía en que él reciba su mensaje de aliento tras el trasplante de pulmón.

Liliana Rodríguez, la hija mayor del actor y cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma' y al que no ve desde hace más de tres años, recurrió al uso de las palabras de Jesucristo, en la Biblia, para intentar comunicarse con su papá, recién trasplantado de los pulmones en Miami, Florida.

"Aunque no pueda acercarme, estoy a tu lado... ¿No me ves? ¿No me escuchas? Recibe aliento de vida en el nombre de Jesús", escribió la también actriz Liliana Rodríguez, hija de 'El Puma' con su primera esposa, la actriz y cantante venezolana Lila Morillo.



Liliana, de 50 años, no culminó su mensaje sin antes utilizar las mismas palabras de Jesucristo cuando resucitó a la hija de Jairo, según relata el evangelio de Marcos. "Talita cumi" (que traducido del arameo significa 'niña, levántate'), le escribió a 'El Puma' su primogénita.

Y es que en estos momentos, donde la salud del artista venezolano se encuentra en crisis, tras recibir el doble trasplante de pulmón el pasado domingo, sus hijas mayores, Liliana y su hermana Lilibeth se han aferrado aún más a su fe para intentar romper las barreras que durante largos años les han impedido estar cerca de su papá.



José Luis Rodríguez 'El Puma' se divorció hace 31 años de Lila Morillo, fracturándose la relación con sus hijas. El intérprete de éxitos como 'Pavo Real' y 'Dueño de nada', rehizo su vida al lado de la modelo Carolina Pérez y con ella se convirtió en padre de la actriz Génesis Rodríguez. Son ellas dos las que se han mantenido junto al artista en esta situación tan delicada.

En una entrevista reciente con Alberto Sardiñas, 'El Puma' admitió que admira mucho a sus hijas Liliana y Lilibeth, al igual que a su exesposa Lila Morillo, a quien describió como "una de las voces más privilegiadas de Venezuela".



Sin embargo, dejó claro de que por el bien de su "espíritu" y de su "nueva familia", había tomado la decisión de separar las relaciones, pues no es una persona que ame los escándalos. Así las cosas, Lilibeth, hoy de 48 años, no recuerda cuándo fue la última vez que compartió tiempo de calidad con el hombre que la engendró, mientras que Liliana tuvo la oportunidad de verlo hace unos tres años, en Perú, donde coincidieron y compartieron unos 40 minutos.

'El Puma' reconectó en aquélla ocasión con su única nieta, Galilea, hoy de 21 años y a quien él no veía desde que ella tenía 8 años.