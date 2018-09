Sin presión Ariana Grande; se tomará un tiempo indefinido antes de volver a compartir con el público

El equipo de trabajo de la cantautora y actriz Ariana Grande se aseguró de que no le vuelvan a preguntar cuándo será la próxima presentación pública de la artista de 25 años. En unas declaraciones exclusivas a la revista 'People' se dejó bastante claro que no será h asta que ella se sienta mejor , que retomará sus compromisos con sus fans.

"Contrario a los reportes, Ariana no irá a los Emmy y Pete también decidió que no irá para estar junto a ella en Nueva York", declaró un oficial del equipo de trabajo de Ariana Grande a la revista 'People'. Hace menos de dos semanas que el rapero Mac Miller, quien fue novio de la cantante hasta comienzos de este año, falleció en California. La causa oficial de la muerte del músico, de solo 26 años, todavía no ha sido confirmada por las autoridades, que esperan por los resultados de las pruebas toxicológicas hechas al cuerpo del artista.