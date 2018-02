Selena Gómez es "una etapa oscura de mi vida”, confiesa famoso exnovio

En una entrevista para la revista Billboard, Charlie Puth habló por primera vez sobre el romance que mantuvo con Selena Gómez en el año 2016, el cual fue breve pero intenso, según las palabras del cantante. Al relatar que ella siempre estuvo pensando en alguien más y eso terminó fracturando la relación que apenas iniciaba.

El joven detalló: " No es que yo fuera la única persona que ella tenía en mente en esos momentos. Yo sabía perfectamente a lo que me estaba exponiendo, al terreno en que me estaba metiendo".



El intérprete de éxitos como ‘Attention’ y ‘How Long’ explicó que el noviazgo entre él y Gómez surgió cuando unieron su talento para crear el tema ‘We don't talk anymore': “Es que una canción de esta naturaleza solo puede sonar real y auténtica si existe algo más entre los artistas que la cantan. Eso es lo que me estaba pasando con Selena en ese momento. Fue algo muy breve, pequeño pero intenso, que me dejó marcado”.

Aunque ciertamente no todo fue miel sobre hojuelas para Charlie, aseguró que fue un placer trabajar a lado de Selena, a quien le aprendió mucho y más, en el aspecto musical: “Por eso me encanta interpretar la canción siempre que puedo, aunque provenga de una etapa oscura de mi vida”.



Selena y Justin estarían asistiendo a terapia porque él contactó a su exnovia Univision 0 Compartir



Cabe destacar que el portal E News! reportó que Gómez entró a una clínica en Nueva York en enero pasado para tratarse una fuerte depresión así como cierta ansiedad que venía padeciendo. Se dice que estuvo dos semanas en el centro de rehabilitación, sin embargo, ingresó por voluntad propia y no por la relación sentimental que sostiente con Justin Bieber , incluso, este último la ha apoyado en todo momento.

No es la primera vez que la cantante de pop ingresa a un centro para atenderse, en el 2016 lo hizo en la ciudad de Tennessee, para tratar dichos trastornos que se derivan del lupus que padece desde hace unos años.

