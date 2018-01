La madre de Selena Gomez confiesa: "No importa cuánto trates de aconsejarla, todo cae en oídos sordos"

Mandy Teefey no pudo convencerla para que permaneciera lejos de Justin Bieber y ahora también admite que no la pudo persuadir para que evitara trabajar con el director Woody Allen.

Selena Gomez tiene 25 años y hace con su vida lo que quiere. No solo lo deja claro la actriz y cantante en las pocas entrevistas que ha concedido en los pasados meses, sino que también su madre y exmanejadora artística, Mandy Teefey, lo confirmó en las pasadas horas y a través de las redes sociales para que se entere todo el mundo.

Ya durante el pasado fin de semana Teefey, entrevistada por Gossip Cop, había dejado constancia de que hay un tema importante que entre ella y su hija no se toca: el romance de la cantante y actriz de 25 años con Justin Bieber. "Selena puede vivir como quiera, después de que esté feliz, segura y saludable", dijo la mujer a la publicación, a la cual también confirmó que entre ella y su futuro yerno, de 23 años, no hay comunicación desde hace muchísimo tiempo.



De niños a adultos: así ha sido la historia de amor de Justin Bieber y Selena Gómez La primera vez que vimos a Justin Bieber y a Selena Gómez juntos, aunque como amigos, fue en los premios MTV Video Music del 2010. Para entonces, él tenía 16 años de edad y ella, 18. Mientras se decía que había una relación entre los cantantes, TMZ aseguraba que la pareja había sido captada muy cariñosa comiendo en un restaurante IHOP. Y ocho días después lucían felices en la ciudad de Miami.

En enero de 2011 su amor quedó captado por un paparazzo. Besándose y muy juntitos, así dieron la bienvenida al año desde un yate privado cerca de la isla de Santa Lucía. El 2 de febrero de 2011 ya no escondían su amor y así disfrutaban estar juntos en Santa Mónica, California. Pero fue en la fiesta de Vanity Fair, en febrero de 2011, tras los premios Oscar, cuando oficialmente hicieron pública su relación. Y como ya no se tenían que esconder más, en mayo gozaban del sol y las playas de Hawaii. También aparecían Selena y Justin disfrutando los juegos de baloncesto. Iban juntos a los premios ESPY en el teatro Nokia de Los Ángeles. Justin no ocultaba lo enamorado que estaba, y Selena tampoco. Después de disfrutar de un paseo a la playa. Justin Bieber la soprendió con un cariñoso detalle. Bieber alquiló el Staple Center de Los Ángeles y allí la sorprendió con la película 'Titanic'. Ambos tuvieron el lugar para ellos y según TMZ la renta del lugar le salió gratis al cantante, ya que la administración del centro le permitió usar el lugar sin ningún costo. En noviembre de 2011 el drama casi separa a Bieber de Gómez cuando una mujer aseguró que esperaba un hijo del cantante, pero la prueba de paternidad confirmó la versión del canadiense: ese bebé no era su hijo. Desde noviembre hasta octubre de 2011 todo fue miel sobre hojuelas. En diciembre de 2011, su próximo destino fue Los Cabos, México. Allí se tomaron fotos y se quedaron hasta la primera semana de enero, cuando un carro los esperaba para regresar a su casa. En noviembre de 2012 fue la primera vez que Justin se separó de Selena. Problemas entre sus itinerarios, falta de confianza y su inexperiencia, fueron algunas de las causas del incidente, según reportes. Ya a finales de 2013, Bieber admitió que no se hablaban, aunque él seguía amándola. En el 2014 #jelena, como los fanáticos llamaban a la pareja, estaban juntos por momentos. Los problemas de alcohol y la conducta de Bieber incentivaron la separación. Ambos se dedicaron canciones y en el 2015 volvieron a tener una relación intermitente. En marzo de 2016 Bieber recordaba su relación, al publicar una foto de él con Selena cuando estaban juntos. Selena vio la foto y escribió "perfecto", y sus fanáticos se emocionaron. El 2017 fue un año difícil para Selena, tuvo que someterse a una operación de riñón y se separó de su novio The Weeknd. Aunque antes de que la noticia se diera a conocer, la expareja se volvió a reunir e incluso desayunaron juntos. Fueron captados compartiendo en el hogar del cantante. Y también se los vio de paseo por las calles de Los Ángeles. Pero lo que confirmó el regreso de Justin Bieber y Selena Gómez fue este beso que se dieron durante un juego de hockey del artista, al cual Selena asistió.

Mandy Teefey manejó la carrera de Selena Gomez hasta 2014, cuando su hija decidió ponerse en otras manos. Ese equipo es descrito como "maravilloso" por la artífice de la artista, que sin embargo no está de acuerdo con las decisiones que puedan tomar. Así se desprende de la respuesta que ofreció a un fan que, a través de Instagram le preguntó por qué no le aconsejaba a su hija que se disculpara por trabajar con el director Woody Allen en la película 'A Rainy Day in New York'.

Y es que algunos fans han resentido que Gomez trabaje a las órdenes de un director como Woody Allen, de 82 años, al que una hijastra le imputa abuso sexual y otros no le perdonan que se hubiese casado con su hija adoptiva, Soon-Yi Previn, de 47 años. De hecho, Mandy Teefey no quería que su hija trabajara con él, según contó en Instagram.



"Tuve una larga conversación con ella para que no aceptara trabajar con él (Allen), pero no funcionó... Nadie la controla, ella toma sus propias decisiones. No importa cuánto trates de aconsejarla, todo cae en oídos sordos", admitió la futura suegra de Justin Bieber.