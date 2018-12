Roberto Tapia sufre un intento de secuestro en México, pero la policía no tiene registro del incidente

Las autoridades del estado de Michoacán, donde se habrían registrado los hechos, dieron a conocer a través de un comunicado de prensa que no tienen ningún reporte del incidente que denunciaba el artista. “La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informan que no cuentan con ningún reporte oficial ni denuncia al respecto. Ambas instituciones llevaron a cabo un rastreo de información, conforme a los protocolos establecidos en estos casos, resultando negativo”, se lee en el documento, en el que también se consignó que no se registró un reporte al servicio de emergencias 911.