Víctima del accidente con el Duque de Edimburgo asegura que "La Familia Real me ha ignorado y rechazado"

La mujer de 46 años fue la más afectada en el accidente, pues sufrió una fractura en la muñeca izquierda : "El límite de velocidad era de 60 mph, pero mi amiga no iba a más de 50 mph. Mi amiga frenó y parecía tener el control, pero estaba aterrorizada. Luego nos estrellamos, yo estaba en shock", explicó.

El duque de Edimburgo asegura que fue cegado por el sol, sin embargo, Emma desestima su declaración : "Podría haber sido mucho peor. El príncipe Philip aparentemente le dijo a un testigo que el sol lo deslumbró, pero no puedo ver cómo eso podría ser verdad cuando estaba nublado ".

Aunque nadie resultó gravemente herido, para Emma fue un momento impactante, pues el bebé de su amiga de 9 meses viajaba en la parte trasera del auto : "Deben haber sido segundos, pero se sintió como media vida. No tenía ni idea en ese momento de que era el príncipe Philip, solo estaba pensando en el bebé. Un hombre abrió la puerta y grité que había un bebé en la parte de atrás que necesitaba salir primero”, confesó que en ese momento gritaba por la preocupación.

Además del dolor físico, Fairweather confiesa estar un poco desilusionada: " Amo a la realeza, pero me han ignorado y rechazado, siento mucho dolor. Significaría el mundo para mí si el príncipe Philip lo lamentara, pero no tengo idea si lo lamenta en absoluto. ¿Qué costaría que él y la reina me enviaran una tarjeta y un ramo de flores?".