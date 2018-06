Meghan Markle recibe consejo inesperado por parte de una miembro de la realeza (con quien tiene mucho en común)

Meghan Markle , ahora la duquesa de Sussex, no solo ha conquistado al pueblo británico (y al mundo entero) con su encanto natural, también se ha ganado las simpatías de otros miembros de la realeza europea y una de sus miembros más polémicas (por haber sido muy crítica con la reina Letizia ) le ha tendido la mano para darle algunos consejos.

"Este matrimonio es el símbolo de una apertura al nuevo milenio”, dijo a la revista Paris Match . “Sin abandonar la tradición, la familia real británica refleja una sociedad cada vez más diversa. No puedo esperar a ver cómo evolucionará el papel de Meghan”.

"Meghan ha sido muy bien recibida por su familia política. Yo tuve esa suerte. Mi esposo y toda su familia, incluso en la distancia, me hicieron comprender que era bienvenida. Me demostraron que me aceptaban en este círculo tan unido”.